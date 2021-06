19 sekund groze: objavljen posnetek padca gondole, bili so brez možnosti (VIDEO)

Strašna nesreča, v kateri je v padcu gondole 23. maja na severu Italije umrlo 14 ljudi, je zgrozila Evropo. Sedaj pa se je v javnosti pojavil posnetek tragedije, ki razkriva, kakšno grozo so v zadnjih trenutkih svojega življenja preživljali ljudje v gondoli.Posnetek nadzornih kamer razkriva, da se je gondola kot običajno vzpenjala, ko je prišla na vrh in bi se morala spojiti s postajo, pa kabina nenadoma začne iti navzdol, na koncu pa pade v globino več kot 300 metrov.Petletni izraelski deček, ki je edini preživel nesrečo v Stresi nedaleč od jezera Mottarone , je prejšnji teden zapustil bolnišnico. Ostalih 14 potnikov, vključno z dečkovimi starši, dvoletnim bratcem ter starimi starši, je umrlo.Proti več predstavnikom podjetja, ki je upravljalo z žičnico, potekajo kazenski postopki zaradi suma, da so namerno deaktivirali sistem za nujno ustavljanje, ki bi moral blokirati kabino, ko je počil kabel. Doslej so aretirali tri ljudi.