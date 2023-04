19-letnik ukradel tramvaj in se z njim vozil po Zagrebu

V Zagrebu je 19-letnik v četrtek zvečer ukradel tramvaj in se z njim vozil po ulicah hrvaške prestolnice. V petek so ga prijeli policisti in grozi mu ovadba zaradi »nepooblaščene uporabe tuje premičnine«. Najstnik je tramvaj našel nezaklenjen, v zagrebškem javnem prevozniku ZET pa preučujejo, kako podobne dogodke v prihodnje preprečiti.

Zagrebška policija je prijavo vloma dobila od podjetja ZET, ki jim je posredovalo posnetek iz tramvaja v času dogodka, policisti pa so nato ugotovili lokacijo domnevnega storilca, poroča hrvaški spletni portal Index.hr.

Mladenič sicer svoje vožnje ni skrival, saj se je v skupini na WhatsAppu hvalil, da je ukradel tramvaj.

V sindikatu podjetja ZET so pojasnili, da je šlo pri tem incidentu za izredno nevarno situacijo, saj je mladenič po ulicah vozil 42-tonsko vozilo. V podjetju so sprožili interno preiskavo, da bi ugotovili, kako je do kraje tramvaja sploh prišlo.

Kot so povedali, je bil tramvaj v času kraje v garaži, saj so prejšnji večer pripravljali vozila, ki bodo zjutraj zapeljala na zagrebške ulice. ZET je ugotovil, da vozila ni več v garaži, potem ko so na zemljevidu za nadzor prometa zaznali premikanje vozila.

Na portalu Index.hr se ob tem sprašujejo, kako je lahko mladenič tramvaj, četudi ni bil zaklenjen, odpeljal iz garaže, ki ima ograjo, varnostnike in videonadzor.