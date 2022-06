11-letnica po strelskem masakru: namazala se je s sošolkino krvjo, da je preživela

Komaj 11-letna učenka četrtega razreda osnovne šole Robb v teksaškem Uvaldeju, kjer je 18-letnik maja pobil 19 otrok in dve učiteljici, je danes ameriškim zveznim kongresnikom opisala zadnjo v vrsti ameriških tragedij, povezanih s strelnim orožjem.

Predstavniški dom kongresa oziroma demokratska večina zaradi množičnih strelskih pokolov pripravlja reformo orožarske zakonodaje, ki ji republikanci nasprotujejo.

V senatu je razmerje moči 50 proti 50 in zagovorniki reforme bodo težko zbrali 60 glasov, ki so potrebni za preprečitev obstrukcije, če bi želeli sprejeti bolj korenito reformo, na primer takšno, kot jo je v torek predlagal konservativni igralec Matthew McConaughey.

McConaughey predlaga uvedbo pregleda morebitne kriminalne preteklosti vseh kupcev orožja vsepovsod, tudi po sejmih in internetu. Predlaga tudi čakalno dobo za nakup, prepoved prodaje polavtomatskih pušk za mlajše od 21 let in sprejem tako imenovanih svarilnih zakonov. To pomeni, da bi določene posameznike dali na seznam ljudi, ki jim je nakup orožja prepovedan.

A vse to je za orožarski lobi in republikance verjetno preveč, da bi pristali na reformo.

Namazala se je s sošolkino krvjo, da je preživela

»Učiteljici je rekel lahko noč in jo ustrelil v glavo. Potem je ustrelil nekaj mojih sošolcev in tablo. Ko sem šla do nahrbtnikov, je ustrelil mojo prijateljico, ki je bila poleg mene, in mislila sem, da se bo vrnil, zato sem se namazala z njeno krvjo in se delala mrtvo,« je kongresnikom povedala Miah Cerrillo.

Potem ko je morilec vstopil v učilnico so se otroci skušali skriti za mizo učiteljice in nahrbtnike. Miah je vzela mobilni telefon ubite učiteljice in poklicala na nujno številko. »Povedala sem, da potrebujemo pomoč in policiste v učilnici,« je dejala.

Policisti se soočajo z ostrimi kritikami zaradi čakanja s posredovanjem. Več kot 12 policistov je skoraj uro čakalo pred vrati učilnice, ker jim poveljnik na terenu ni hotel dati ukaza za vdor.

Miguel Cerrillo je za ameriške medije izjavil, da njegova hči ni več ista kot pred napadom. Ima nočne more in bolečine zaradi ran, ki jih je dobila med napadom.

Miguel Cerrillo. REUTERS FOTO: Pool Reuters

Na zaslišanju v odboru za vladni nadzor in reforme predstavniškega doma so bili tudi preživeli iz drugih množičnih strelskih napadov po ZDA.

Teden dni pred Uvaldejem je prav tako 18-letnik s polavtomatsko puško ubil deset temnopoltih v Buffalu v državi New York. Sicer pa strelskih napadov v ZDA skoraj več ni mogoče preštevati.