10-letnik zaustavil krvavenje in rešil življenje motoristu

Iz Nemčije poročajo o junaški potezi komaj 10-letnega dečkaiz mesta Unterbreizbach, ki se je izkazal s hitrim in preudarnim ukrepavnjem ob nesreči motorista in mu tudi rešil življenje.Opazil je namreč, da se je motorist zaletel v žičnato ogrado ob cesti in si pri tem poškodoval. Bil je mrak, ni se dobro videlo, Lennard pa je dogodek videl slučajno. Odhitel je do njega, si slekel majico in z njo zaustavil krvavenje 30-letnega moškega. Ta je dobil hude ureznine po vratu, ki bi ga lahko celo stale življenja.Njegovo fotografijo je na facebooku objavila tudi policijska uprava zvezne dežele Thüringen in ob tem zapisala, da gre za malega velikega junaka ter mu tudi namenila posebno priznanje.