10-letnik rešil sestrico pred najhujšim. Oče: »Obrnil sem se in videl kos kovine, ki mu štrli iz glave«

10-letni Andre Howard III je postal junak, ko je ob strmoglavljenju letala zaščitil svojo mlajšo sestro. Medtem ko jo je reševal, ga je zadel kos razbitine in ga hudo poškodoval. Po operaciji možganov zdaj okreva v bolnišnici, njegova šola pa je zagnala kampanjo za pomoč družini.

Herojsko dejanje

V petek, 31. januarja, je medicinski reaktivec strmoglavil v severovzhodnem delu Philadelphie, le nekaj trenutkov po vzletu z letališča. Na krovu sta bila mati in hči ter štirje člani posadke, letalo pa je bilo namenjeno v zvezno državo Missouri.

Med nesrečo je bil 10-letni Andre III v avtomobilu s svojimi sorojenci in očetom v bližini nakupovalnega središča. Ko je zagledal leteče kose letala, je nagonsko prijel svojo mlajšo sestro in ji zaklical, naj se skrije, da bi jo zaščitil. Le trenutek zatem je na avto priletel kos letala, ki je Andreja zadel v glavo.

Njegov oče se spominja grozljivih trenutkov: »Moj sin mi je rekel: 'Skloni se!' Prijel je svojo sestro, nato sem slišal, kako je steklo počilo. Obrnil sem se in videl kos kovine, ki mu je štrlel iz glave.«

Pomagal je mimoidoči

Po nesreči je naključni mimoidoči uporabil svojo majico, da je pritiskal na Andrejeve rane, dokler ni prispela pomoč. Policija je nato dečka in družino odpeljala v bolnišnico, kjer so zdravniki opravili urgentno operacijo. »Rekli so nam, da najin sin ne bo preživel,« je dejal fantkov oče.

Ker bolnišnica ni specializirana za otroške poškodbe, so ga kasneje premestili v otroško bolnišnico v Philadelphii, kjer je kljub prvotnim napovedim zdravnikov začel kazati znake okrevanja.

Šola zbira sredstva za zdravljenje

Njegovi sošolci in učitelji so medtem zagnali dobrodelno akcijo za pomoč njegovi družini. »Celotna šola stoji ob strani družini Howard. Združimo se v molitvi in podpori,« so zapisali v objavi na Facebooku. Organizirana je bila tudi GoFundMe kampanja, ki je do 6. februarja zbrala že 117.160 evrov za kritje Andrejevih zdravstvenih stroškov in dolgotrajnega okrevanja.

»Andre ima še dolgo pot do okrevanja. Stopimo skupaj in mu pomagajmo,« so pozvali organizatorji.

Njegove prve besede po operaciji: »Ali sem rešil svojo sestro?«

Po operaciji možganov so zdravniki starše opozorili, da morda nikoli več ne bo mogel hoditi. A Andre je kljub vsem napovedim odprl oči in spregovoril. Njegove prve besede so bile namenjene družini in Super Bowlu, saj je velik oboževalec ekipe Philadelphia Eagles.

»Oči, kateri dan je danes?« je vprašal. Ko mu je oče odgovoril, da je ponedeljek, je Andre zaskrbljeno vprašal: »Počakaj, nismo igrali včeraj, kajne? Nisem zamudil Super Bowla?« A še pomembnejše vprašanje, ki ga je postavil takoj zatem, je bilo: »Oče, sem rešil svojo sestro?«

Njegov oče je s solzami v očeh odgovoril: »Da, sin, rešil si jo.«

Super Bowl je finalna tekma prvenstva NFL v ameriškem nogometu, ki poteka vsako leto v začetku februarja in je eden najbolj gledanih športnih dogodkov na svetu, znan po vrhunskem športnem spektaklu in slavnem šovu med polčasom.

»Moj sin je junak«

Njegov oče, ki otroke vzgaja v duhu medsebojne zaščite, je dejal, da je Andre naredil točno tisto, česar ga je učil – zaščitil svojo družino. »Včeraj se je soočil s smrtjo, danes govori in se zaveda vsega. Žrtvoval se je, da bi zaščitil svojo sestro. To je pravo junaštvo.«

Andre počasi okreva in po besedah družine dokazuje neverjetno moč duha – tako v boju za svoje zdravje kot v ljubezni do svoje družine.