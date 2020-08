10 biserov Kvarnerja in Dalmacije

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Do Stinive mnogi kar priplujejo. FOTO: Viki2win/Getty Images

Turisti imajo radi tudi skrite paradiže.

Nekatere se uvrščajo že na evropske, pa tudi svetovne sezname, nekatere so po krivičnem potisnjene na stranski tir. Kakor koli že, turisti, ki se vsako leto vztrajno vračajo k našim južnim sosedom na oddih, že vedo, da se tam skrivajo čudovite plaže, s kristalno čistim morjem in prijazno ponudbo. Nekatere gotovo že poznate, drugih pa morda še ne: preberite si spodnje vrstice in odkrijte morda novo počitniško destinacijo, če se še morda niste odločili, kje se boste letos predajali sončnim žarkom.Za ljubitelje žura in tudi miruŠe vedno se na sam vrh uvršča znameniti, nadvse mladosten in kdaj tudi bučen Zlatni rat na Braču. A daleč od tega, da bi bil primeren zgolj za divje žurerje, Zlatni rat vabi tudi družine z otroki, njihova ponudba, v kateri ne manjka različnih gostinskih obratov, športnih dejavnosti in plaž vseh vrst, je ena najpestrejših v Dalmaciji. Nekoliko resnejše in malce bolj umirjene so Banje v Dubrovniku: čar jim dodajajo zgodovinske znamenitosti v neposredni bližini.Le kdo ne pozna Zrć na Pagu! Tretje na seznamu so med tistimi hrvaškimi destinacijami, ki vsako leto pritegnejo veliko turistov z vseh koncev sveta: slovijo sicer po burnih plesnih zabavah, a ponudniki s pestro izbiro dejavnosti znajo pritegniti goste vseh vrst. Tudi športno-adrenalinske navdušence in družine. Splitske Bačvice so čista klasika, ki v svoj umirjeni objem vsako leto pritegnejo na tisoče gostov: prostora ne zmanjka, zabavnih dejavnosti tudi ne.Povsem drugačna je podoba Stinive v zalivčku na Visu, ki se zdi kakor skrit paradiž. Primerna je le za nekaj deset ljudi, med katerimi številni do plaže kar priplavajo s plovil. Za poznavalce, z izbranim okusom, kakopak. Makarska riviera skriva številne zaklade, ki so letos morda še privlačnejši, saj je gneče na tistem koncu izredno malo. Nugal je prav tako skriti raj za poznavalce, kdor si želi umirjenega užitka v kristalno čisti vodi in sence borovega gozdička, se preprosto mora podati v raziskovanje slovite riviere. Sakarun, ki ga skriva Dugi otok, je osvojil predvsem ljubitelje jaht, ki radi priplujejo v širok zaliv in odplavajo do plaže, na kateri zlepa ne zmanjka prostora, Punta Rata v Breli pa je še en biser Makarske riviere, a je v nasprotju z Nugalom, ki priteguje ljubitelje narave in miru, popolnoma turistično opremljen.Vabi tudi Kraljičina plaža v Ninu, ki lahko gosti več tisoč kopalcev in zadosti vsakršnim okusom, med deseterico pa se je prebila še Dubovica na Hvaru, še en skriti paradiž, na katerem vsako leto uživajo le iskalci poletnega miru ...