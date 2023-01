Prikrivanje podatkov in odtekanje milijonov? Tako Golobu odgovarja ZZZS

Generalna direktoirca ZZZS Tatjana Mlakar se je odzvala na očitke vlade, da je ZZZS največja težava v slovenskem zdravstvu,v katerem se po oceni vlade izgubi 4,5 milijarde evrov. Takšne očitke odločno zavračajo in ocenjujejo, da so najbolj nadzorovana institucija v državi.

V ZZZS zavračajo, da so jedro težav v slovenskem zdravstvu, ki se počasi sesuva. Pri iskanju krivca za nenadzorovano odtekanje denarja iz sistema pa so prst usmerili proti izvajalcem zdravstvenih storitev. »Zavzemamo se za več nadzora na strani drugih deležnikov v zdravstvenem sistemu, na primer bolnišnic, kjer se nabavlja oprema in se plačujejo zdravstveni delavci. Glede na to da ZZZS te transferje plačuje v skladu z višino, ki jo opredeli vlada. Zato bi želeli ,da se več pozornosti usmeri na porabo teh sredstev v zdravstvenih zavodih. Naj spomnimo na žilne opornice, ko so bile napake narejene pri izvajalcih ne pri nas,« je povedala Mlakarjeva.

ZZZS vladi ni posredoval vseh zahtevanih podatkov

Na novinarsko vprašanje, ali so oni tisti, ki Ministrstvu za zdravje niso želeli dostaviti želenih podatkov, je Mlakarjeva potrdila, da so v preteklih tednih dobili zahtevo za določene podatke, med katerimi so občutljivi osebni podatki in zaradi tega potrebujejo pravno podlago za izročitev.

»V zadnjih tednih smo dnevno pošiljali različne podatke, mnenja, analize ipd. Gre za običajno izmenjavo podatkov, kot je potekala tudi v času, ko se ni pripravljala ta analiza. Te podatke vsem deležnikom dostavljamo. Je pa dejstvo, da ZZZS obdeluje res ogromne količine podatkov, med njimi tudi občutljive osebne podatke. Dostop do teh baz pa mora imeti pravno podlago. Res je, da je ministrstvo za zdravje zaprosilo za dostop do rudarjenja po naših podatkovnih bazah, ampak smo pred tem kot upravitelji in varuhi teh podatkov zahtevali pravno podlago. Mislim, da jo bo ministrstvo zakonsko opredelilo in potem bodo dobili dostop in smo že dogovorjeni za izobraževanje za obdelovanje teh podatkov,« je pojasnila direktorica Mlakarjeva. Povedala je tudi, da so to vsi podatki, ki jih dobivajo od izvajalcev.

Podpirajo reformo, vendar ne samo ZZZS-ja

ZZZS ne nasprotuje reformi, se zelo strinja tudi z estonskim modelom, ki so ga predstavili. Tako bi ZZZS dobil tudi prava pooblastila, so prepričani. »Je pa dejstvo, da moramo reformo delati skupaj z ostalimi deležniki. Ne moremo je delati samo na ZZZS. Zato, ker so naše poslovne poti povezane. Izjemno pogrešamo e-karton in evidentiranje kliničnih storitev. Premierju smo že izrazili jasno pričakovanje, da bi želeli pri reformi sodelovati od vsega začetka. Nekaj strategij smo že pripravljali s prejšnjimi vladami in so nekje pripravljene, mogoče bi jih lahko pogledali,« sporočajo z ZZZS in še, da bi si želeli, da postanejo aktiven kupec in da bi lahko spremljali stroškov po pacientu pri izvajalcih. Pri nas je trenutno to še težava. Menijo, da bi se moralo računsko sodišče osredotočiti tudi na nadzor porabe sredstev pri izvajalcih.

Opozorili so na področja, ki bi jih reforma po njihovem mnenju morala prednostno urediti: upravljanje zavodov, plačne politike, podpora procesom vodenja zavodov, izboljšanje upravljanja zdravstvenega sistema na nacionalni ravni, pri tem je potrebno izboljšati strateško načrtovanje, še posebej načrtovanje kadrovskih virov in zdravstvenih storitev na sekundarni in terciarni ravni, povečanje dostopnosti do družinskega zdravnika in krepitvi primarne ravni zdravstva, izboljšanje vodenja čakalnih vrst itd. »Dejstvo je, da se reforma ne more usmeriti izključno na enega deležnika v sistemu, ampak je poleg ZZZS potrebno vključiti parcialno vse ključne akterje pri izvajalcih, ki so vezani na upravljanje, vodenje in drugo,« še poudarjajo.

Česa vse se bo vlada lotila reformirati in kdaj, bo jasno jutri, ko bodo predstavili obširno analizo zdravstvenega sistema in zdravstveno reformo.