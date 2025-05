ZZZS uvedel veliko novost: nujno branje, da ne bo presenečenj

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je uvedel sistem elektronskega obveščanja zavarovanih oseb o pomembnih dogodkih, povezanih z njihovim zdravstvenim zavarovanjem. Po novem bodo zavarovanci po elektronski pošti ali prek mobilne aplikacije zVEM obveščeni o prijavi oziroma odjavi iz obveznega ali dolgotrajnega zavarovanja, pa tudi o izdaji ali preklicu elektronskega bolniškega lista.

Prav tako bodo prejeli opozorila, če nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja, ali pa potrdila o darovanju krvi. ZZZS na svoji spletni strani poudarja, da so se za digitalizacijo obveščanja odločili z namenom večje preglednosti in pravočasnega informiranja uporabnikov, kar naj bi pripomoglo tudi k boljši uporabniški izkušnji.

Prijava na storitev preko zVEM

Za prejem elektronskih obvestil morajo zavarovanci opraviti registracijo in vpisati veljaven e-naslov na portalu zVEM. Obvestila se pošiljajo po e-pošti, uporabniki aplikacije zVEM pa jih bodo prejemali tudi kot potisna sporočila na svoje mobilne naprave.

Predstavnik ZZZS za stike z javnostmi Damjan Kos je pojasnil, da največ sprememb v zavarovalnem statusu nastopi ob upokojitvah, prehodih v brezposelnost, izgubah zaposlitve ali prezaposlitvah. Takrat se zavarovanje prekine in mora biti znova urejeno, zato je natančno in hitro obveščanje ključnega pomena. Po njegovih besedah je pomembno, da zavarovanec o morebitni neurejenosti ne izve šele v ordinaciji.

Digitaliziran tudi bolniški list

Kos je poudaril, da je bolniški list že povsem digitaliziran, zdaj pa bo zavarovanec tudi jasno obveščen, kdaj je ta izdan ali preklican. To bo zmanjšalo število nejasnosti in zagotovilo večjo preglednost. Ob tem je izpostavil, da portal zVEM omogoča tudi dvosmerno komunikacijo z uporabniki.

Starši bodo lahko prejemali obvestila o zavarovanju otrok, mlajših od 15 let, za starejše pa bo potrebno pooblastilo. Prav tako bo mogoče nastaviti obvestila za stare starše ali druge osebe, ki ne uporabljajo digitalnih storitev – funkcionalnost naj bi bila na voljo od julija. V primeru pooblastila bo obvestilo prejela tudi pooblaščena oseba.

Vpogled v stroške zdravljenja in načrtovane nadgradnje

Poleg statusa zavarovanja lahko uporabniki preko portala zVEM dostopajo tudi do podatkov o stroških svojega zdravljenja, od zdravstvenih storitev do izdanih zdravil in medicinskih pripomočkov. Podatki se osvežujejo mesečno in omogočajo boljši pregled nad porabo javnih sredstev in lastnimi zdravstvenimi storitvami.

V ZZZS letos načrtujejo še širitev sistema elektronskega obveščanja: med drugim naj bi uporabnike opozarjali na potek evropske kartice zdravstvenega zavarovanja in jih obveščali o prijavah nezgod in poškodb pri delu. Digitalizacija zdravstvenega sistema tako vse bolj postaja realnost, ki zavarovancem ponuja boljši pregled, več nadzora in večjo varnost.