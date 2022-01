Zvonci kurentov bodo odmevali le po spletu (FOTO)

Tudi letošnje, 62. Kurentovanje bo namesto tradicionalnega programa, ki je na Ptuj vsako leto privabil večtisočglavo množico, potekalo virtualno. Začelo se bo s Kurentovim skokom 2. februarja, osrednji program pa bo potekal od 19. februarja do 1. marca.

Zavod za turizem Ptuj virtualni program letošnjega Kurentovanja snuje pod sloganom Zvesti tradiciji, zazrti v prihodnost. Raznolike vsebine bodo redno objavljali na družabnih kanalih Kurentovanje in Visit Ptuj ter na prenovljeni spletni strani www.kurentovanje.net.

Novosti, ki jih prinaša splet

»S predstavljenim želimo ohraniti pristne vezi z vsemi posamezniki in skupinami, ki vsako leto sooblikujejo tradicionalno prireditev, prav tako pa ohranjati kontinuiranost prireditve, ki je v preteklih letih na Ptuj pritegnila številne obiskovalce iz Slovenije in tujine,« so sporočili organizatorji.

Pisani orači na ptujskih ulicah

Izstopajoči dogodki letošnjega Kurentovanja bodo tradicionalna predaja oblasti med županjo in princem karnevala, izvedba ekstempora, ponovno bo izveden izbor za naj pustni krof (za fizične in pravne osebe), izbor za naj pustno okrasitev, digitalna predstavitev etnografskih likov in mask, predstavitev novega letnika Mistika z Zvezo društev kurentov Ptuj, v sodelovanju s Filatelističnim društvom Ptuj pa bodo izdali novo znamko.

Letošnje novosti so digitalno pustno turistično vodenje po Ptuju, v ptujskem kinu pa bo, v sodelovanju s Televizijo Maribor in Mestnim kinom Ptuj, potekal ogled filma Čas kurentov avtorice Tanje Kranjec. Ob podpori Knjižnice Ivana Potrča in Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož pripravljajo pustne ustvarjalnice za otroke z izobraževalno noto.

Nuška Gajšek, županja Mestne občine Ptuj, je povedala, da so žal tudi letos primorani izvesti virtualno Kurentovanje: »Trenutne razmere nam ne omogočajo izvedbe prireditve v živo. Čeprav bo tudi letošnje Kurentovanje minilo brez živega programa, smo prepričani, da bo zato toliko bolj udarno 63. Kurentovanje, ki ga že vsi nestrpno pričakujemo.«

Tanja Srečkovič Bolšec, direktorica Zavoda za turizem Ptuj, pravi, da želijo kljub virtualni izvedbi prireditve širiti pustni duh med ljudmi in seveda ohranjati stike z vsemi tistimi, ki pomembno sooblikujejo vsakoletno Kurentovanje: »Z različnimi digitalnimi vsebinami in prenovljeno spletno stranjo kurentovanje.net želimo ponuditi vpogled v našo bogato dediščino in opomniti vse, da se tudi mi že veselimo kurentovanja prihodnje leto, kar nakazuje tudi letošnji slogan Zvesti tradiciji, zazrti v prihodnost.«

Najstarejše slovensko mesto bo spet brez množice obiskovalcev. FOTOGRAFIJE: Primož Hieng

Na minula kurentovanja je spomnil tudi Branko Brumen, predsednik Kurentovanja in generalni sekretar FECC (združenje evropskih karnevalskih mest): »V preteklih letih smo s skupnimi močmi izpeljali izjemne dogodke, ki so z nepozabnim jubilejnim 60. Kurentovanjem dosegli enega vrhuncev. Razveseljevali smo številne obiskovalce našega mesta, širili smo prepoznavnost ter plemeniti glas o naši pustni kulturni dediščini in tradiciji v slovenskem in evropskem prostoru. Tradicionalnega kurentovanja, kot smo ga bili vajeni v preteklih letih, tudi v tem letu žal ne bo, saj so javne prireditve in množična druženja zaradi covida-19 onemogočeni v Sloveniji in Evropi.«

Zdravje na prvem mestu

Brumen je opozoril, da je ivalsko-prireditvena industrija že dve leti ena največjih žrtev pandemije in nanjo vezanih restrikcij na kulturno-turističnem področju: »Ta nezavidljiva situacija bo priložnost, da še bolj ponotranjimo plemenito poslanstvo in lik kurenta, ki po ljudskem verovanju odganja vse slabo in prinaša srečo ter zadovoljstvo in je tudi eden od simbolov slovenske identitete, vpisan v Unescov register nesnovne kulturne dediščine in s tem duhovnosti človeštva. Verjamemo, da bomo s tem pomagali odgnati tudi slabo in zlo, kar ta virus v našem socialno-družbenem bivanju zagotovo je.«

62. Kurentovanje se bo začelo 2. februarja.

Princ ptujskega karnevala Hinko Šoštarič, vitez Hinko Sodinski, plemeniti Gall, je dejal, da se je zelo veselil letošnjega leta: »Žal bom tudi letos primoran svoje obveznosti izvesti v zelo omejeni obliki. Kljub temu me izjemno veseli, da mi bo letos županja zaupala ključe mestne hiše, in na tem mestu obljubljam, da bom vestno opravljal svojo nalogo v času od 19. februarja do 1. marca.«

Festivalsko-prireditvena industrija je že dve leti ena največjih žrtev pandemije in nanjo vezanih restrikcij na kulturno-turističnem področju.

Drago Slameršak, direktor Radia Tednik Ptuj, organizator programa v Karnevalski dvorani, pravi, da so na Radiu Tednik Ptuj zelo ambiciozno zasnovali triletni plan komercialnega dela Kurentovanja: »Žal se prvi del, začetek naše triletne poti, na tej točki prestavlja za eno leto. Zdravje vseh postavljamo na prvo mesto in jasno je, da zaradi epidemioloških razmer zabavnega dela Kurentovanja ni mogoče varno izpeljati. A vendar so temelji postavljeni. To so temelji, na katerih bomo lahko s pomočjo naših partnerjev Kurentovanje kot celoto povzdignili na povsem drug nivo, na katerem bodo vsi v Sloveniji in širše z željo po pristnem doživljanju kulture, kulturne dediščine in etnografije želeli obiskati Spodnje Podravje. Nivo, kjer ključne vloge ne bo več odigralo ime glasbenika na odru, ampak pristno doživljanje karnevalskega vzdušja in druženja. Ta premik v miselnosti se mora zgoditi v mestu, na povorkah, pa tudi v Karnevalski dvorani. Vsem, ki to želijo, mora biti omogočeno biti del Kurentovanja. Tudi v poslovnem smislu.«