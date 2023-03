Zvok violin naznanil novo obdobje (FOTO)

Ko se po proizvodni hali razširi zvok violine, ki spremlja nežen glas solistke, je to znak, da se zagotovo dogaja nekaj zelo posebnega. In res je bilo tako. Violinistka Maša Golob in pevka Flora Ema Lotrič sta namreč umetniško popestrili uradno odprtje novih proizvodno-logističnih prostorov podjetja Daihen Varstroj, ki se razprostirajo na kar 2000 kvadratnih metrih.

Violinistka Maša Golob in pevka Flora Ema Lotrič.

Podjetje Daihen je projekt, ki ponuja dodatne proizvodne zmogljivosti za izdelavo robotskih celic največjih dimenzij, v celoti financiralo samo. S tem so pridobili tudi dodaten prostor za skladiščenje robotskih komponent za oskrbo regionalnega trga in tako poskrbeli za izboljšavo notranje logistike in hkrati zanesljivost dobav kupcem.

Avtomatizacija in robotizacija varjenja sta eden glavnih adutov lendavskega podjetja.

Z dodatno pridobitvijo teh modernih 2000 kvadratnih metrov prostorov je površina Daihen Varstroja danes 11.000 kvadratnih metrov, kar seveda prinaša velike priložnosti za rast in razvoj podjetja v prihodnosti. Podjetje pa ob rasti stremi tudi k trajnostnemu razvoju, saj je tovarna sodobnejša in energetsko učinkovitejša, pri čemer je kar 70 odstotkov porabljene električne energije pridobljene iz lastnih sončnih elektrarn.

Dobro sodelovanje je ključno za napredek in razvoj, sta prepričana župan Janez Magyar predsednik uprave Matjaž Vnuk.

Zbrane goste je najprej nagovoril Matjaž Vnuk, predsednik uprave Daihen Varstroja, ki v novih prostorih vidi veliko priložnost za rast in razvoj: »Z novo investicijo je podjetje prešlo na naslednjo stopnjo, s katero bomo kos proizvodnji robotskih celic največjih dimenzij, vzpostavitev novega skladišča robotskih komponent pa bo zagotavljala zanesljivo oskrbo regionalnega trga ter pomenila izboljšanje interne logistike v proizvodnem procesu. Navedene spremembe bodo prispevale k povečanju učinkovitosti in konkurenčnosti podjetja ter k izboljšanju kakovosti njihovih izdelkov in storitev.«

Daihen Varstroj je bil ustanovljen kot Varstroj konec leta 1964. Od konca 80. let se je dejavnost varjenja osamosvojila in podjetje Varstroj se od takrat intenzivno ukvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo rešitev varjenja in rezanja. Leta 2000 se je srečalo z robotizacijo, kar je označilo začetek poslovnega in razvojnega sodelovanja z japonsko korporacijo Daihen.

Hiromiči Macušima, japonski veleposlanik

Na odprtju je zbrane nagovoril tudi veleposlanik Japonske v Sloveniji Hiromiči Macušima, ki je poudaril pomembnost sodelovanja med Japonsko in Slovenijo: »Japonska zelo spoštuje Slovenijo zaradi njene tehnologije in elektronike. Iz tega razloga so v zadnjih letih začela velika japonska podjetja investirati v Slovenijo. Veseli me, da se vaše podjetje širi z novim proizvodno-logističnim prostorom.«

Na poseben način so krstili in odprli nove prostore.

Vizija podjetja, postati eden največjih evropskih proizvajalcev varilne tehnike in eden izmed najpomembnejših akterjev na področju rezalne tehnike ter robotizacije, je tako z vsakim korakom bližje, česar se je iskreno razveselil tudi lendavski župan Janez Magayr, ki meni, da je krepitev gospodarstva v občini Lendava eden temeljnih pogojev napredka, in se dobro zaveda pomembnosti takšnih uspešnih podjetij in velikih investicij.

»Lendava ima glede na svojo velikost močno gospodarstvo in je delovno središče za širšo regijo. K temu pomembno prispeva tudi Daihen Varstroj, ki zaposluje nekaj manj kot 150 ljudi in številnim družinam omogoča, da lahko svoje življenje gradijo v lokalnem okolju,« je na odprtju povedal župan.