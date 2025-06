Zvok siren, kričanje, panika, kri: mladi reševalci v boju za vsako življenje (FOTO)

Nepredvidljive vremenske razmere, ki so že same po sebi otežile realistične scenarije, odlični posnemovalci, nazorne poškodbe in nenadna obolenja ter seveda odlično pripravljene ekipe, ki so vse tri dni znova in znova dokazovale, da so pripravljene na prav vse.

Za nekatere morda le fraza, za vse sodelujoče pa iskreno priznanje – prav vsi so zmagovalci. Zakaj? Zato, ker bi prav vsak izmed njih znal rešiti življenje.

Pri železniški postaji je pri trku eksplodirala plinska jeklenka. FOTO: Milan Glavonjić

Ugriznila kača

Med številnimi nagovori in pohvalami bi lahko tako v nekaj stavkih povzeli temeljno sporočilo že sedmega tridnevnega državnega preverjanja znanja prve pomoči, ki je v Črnomlju potekalo ob svetovnem dnevu Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter Tednu rdečega križa. Udeležili so se ga študentje dveh slovenskih univerz – Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, dijaki desetih srednjih šol in učenci 12 osnovnih šol.

Zvok siren, kričanje, panika, kri … a le navidezno. Scenariji, ki so jih z veliko realizma pripravili Rdeči križ in izkušeni reševalci, so bili tako prepričljivi, da so se nekateri mimoidoči sprva prestrašili, da gre za resnične nesreče. Na petih deloviščih so se najprej preizkusili študentje, bodoči zdravniki. Pokazati so morali obilo znanja, ki so ga pridobili med študijem in morda že tudi z delom. Kot so nam pozneje zaupali, jim bodo dragocene izkušnje nedvomno koristile na poklicni poti.

Logistična ekipa gostiteljic preverjanja znanja FOTO: Milan Glavonjić

Zagotavljanje pomoči družini, v kateri so bile štiri osebe poškodovane. FOTO: Milan Glavonjić

Njihova pot je vodila od ploščadi pri cerkvi sv. Petra, prek parkirišča Zdravstvenega doma Črnomelj do muzejske lokomotive pri železniški postaji Črnomelj. Ustavili so se še na ploščadi pred UE Črnomelj in delovni krog sklenili na Gričku pri spomeniku NOB. Tudi srednješolci so dali vse od sebe. »Nesreča je videti precej huda. Imamo štiri poškodovance, med njimi je ena oseba neodzivna,« je bil eden od njihovih scenarijev. Pri drugi osebi je šlo za utopitev, saj je blizu kraja nesreče bazen. Po prvih informacijah naj bi žensko ugriznila kača, ki se je zatekla v kosilnico. Gospa je doživela tako hude bolečine, da ji bodo morali amputirati prst na levi roki. Izvedli smo kompresijsko imobilizacijo. Imamo tudi poškodovano osebo, ki je padla z lestve. Ni nam uspelo izvedeti njenega imena. Trenutno je neodzivna, vse kaže, da je utrpela zlom desne noge,« je ocenjevalni komisiji z natančnim opisom suvereno poročal vodja ekipe Gimnazije Ledina.

Ekipa iz Kočevja FOTO: Milan Glavonjić

Cvetka Toni in Matic Slapšak, ki je na zadovoljstvo vseh akterjev skrbel za natančne in popolne informacije. FOTO: Milan Glavonjić

Črnomaljski podžupan Jaka Birkelbach, maskota medo Henri in Sandra Kure FOTO: Milan Glavonjić

»Zgodila se je nesreča pri delu na vrtu z večjim številom poškodovanih. O dogodku je bil obveščen regijski center za obveščanje, čakamo posredovanje policije,« je povzela ena izmed ocenjevalk.

Zavzeti in odgovorni

Eden najzahtevnejših prizorov jih je pričakal pri simulaciji prometne nesreče osebnega avtomobila. Eden od poškodovancev je bil nezavesten, drugi je kričal v paniki, tretji je imel odprto zlomljeno nogo. Člani ekipe so hitro ocenili stanje, zagotovili varnost, preverili zavest in dihanje ter začeli oskrbo.

»Delo mora biti usklajeno. Šele nato lahko res pomagaš,« je razložila dijakinja srednje šole iz Zagorja, ki tako kot vsi drugi udeleženci, takšna so bila pravila, ni hotela biti imenovana. Njena ekipa si je razdelila naloge in ostala mirna tudi takrat, ko je enega od poškodovancev zagrabila panika. Na drugi točki so se soočili s padcem z lestve. Ekipe so morale paziti na vsak gib – napačen prijem bi lahko povzročil trajne posledice. Ni manjkalo niti scenarijev, ki so jih popestrili igralci z izjemno prepričljivimi vlogami – pri zastrupitvi z alkoholom so se oskrbovalke morale kar precej potruditi, da so lahko pomagale vinjenemu gospodu. Nič lažje ni bilo niti ukrepanje pri ugrizu psa, zadušitvi z grižljajem hrane in pri oskrbi amputirane noge. Krvave poškodbe so poskrbele za dramatične prizore, a reševalci so znali ohraniti prisebnost.

Gospod, ki je pregloboko pogledal v kozarec. FOTO: Milan Glavonjić

»To, kar se učimo v teoriji, tukaj končno dobi pravi pomen,« so poudarili mladi. »Zdaj vemo, kaj pomeni biti prvi posredovalec,« so se strinjali srednješolci iz Kočevja. Člani krožka prve pomoči – trenutno jih je 25 – so izjemno zavzeti in odgovorni. Redno se udeležujejo vaj, kjer z veliko vnemo utrjujejo svoje veščine. Med seboj se spodbujajo in delujejo kot usklajena ekipa. »Pogosto sodelujemo tudi pri šolskih dogodkih, kjer prikazujejo postopke nudenja prve pomoči,« je zavzetost šesterice dijakov Gimnazije in srednje šole Kočevje, ki so bili že državni prvaki in enkrat podprvaki, pohvalila mentorica Karin Kočevar, ki je nastop ekipe opazovala od daleč.

In potem – veliki trenutek. Trenutek razglasitve, ki so ga na trnih pričakovale vse ekipe: tiste, ki so sodelovale prvič, tiste z več izkušnjami in seveda vsi, ki so si želeli domov prinesti katerega od največjih pokalov za prva tri mesta. Največ srednjih šol si je razdelilo četrto mesto: Gimnazija in srednja šola Kočevje, Gimnazija Ledina, Gimnazija Poljane, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, I. gimnazija Maribor, Šolski center Šentjur in Gimnazija Tolmin. Tretjega mesta se je razveselila Gimnazija Celje - Center, solze sreče pa so tekle ob razglasitvi drugega mesta, ki je pripadlo Srednji šoli Zagorje ob Savi. Najboljša je bila – tudi letos, že tretje leto zapovrstjo – Srednja zdravstvena šola Ljubljana.

Še glasba in humor

Skozi sito preverjanja znanja – tudi teoretičnega – so morali iti tudi najmlajši, osnovnošolci. Scenarij je bil skorajda enak: prometna nesreča motornega kolesa in osebnega vozila, v katerem je bil dojenček. Udeleženci so morali biti pozorni na vsako podrobnost. Dodaten izziv pa je bil še splet neverjetnih okoliščin, ki je vključeval padec z lestve, odprti zlom noge, zadušitev, vročinsko kap, zadušitev z bombonom in celo nezavestno nosečnico.

Srednja Zdravstvena šola Ljubljana FOTO: RKS

OŠ Šempeter FOTO: RKS

Zmagali so učenci iz Šempetra, drugo mesto je osvojila Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake, tretje pa lanska zmagovalka – OŠ Vavta vas. »Naše mesto je tri dni živelo za ta dogodek, saj se je preverjanja znanja udeležilo 27 ekip z okoli 200 učenci, dijaki, študenti ter njihovimi mentorji, sodniki, prostovoljci in drugim organizacijskim osebjem. Pomagala nam je tudi Občina Črnomelj, nekatera domača društva, pa tudi policijska postaja in gasilci,« se je vsem zahvalila Sandra Kure, sekretarka črnomaljskega Rdečega križa, in poudarila, da vsako preverjanje znanja spremlja bogat kulturni program – s cvetoberom belokranjske glasbe, kulture in humorja.

Zmagovalci so pravzaprav vsi, saj namen dogodka ni tekmovanje, temveč preverjanje znanja prve pomoči in spodbujanje pripravljenosti pomagati vsakomur, ki pomoč potrebuje. »Zelo smo hvaležni, da si danes mladi vzamejo čas in pomagajo drugim.

To je predvsem vrednota, ki jo moramo ohranjati in širiti naprej. Zato ne moremo govoriti o upadanju zanimanja, saj statistika kaže, da se preverjanj udeležuje stalno število ekip,« je povedala Cvetka Tomin, generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije, in dodala, da je treba znanje prve pomoči redno obnavljati, saj se mednarodne smernice stalno posodabljajo.