Zvok kopit je popestrila še glasba (FOTO)

Konjeniško društvo Krvavec Cerklje je v soboto, 19. avgusta, organiziralo 24. Krvavško konjenico, ki se je je udeležilo 122 konjenikov, med njimi kar 38 deklet in 21 kočijažev z različnih koncev Slovenije. Že dan prej so člani društva položili venec in prižgali sveče k spominskemu znamenju v Poženiku, kjer je pred osemnajstimi leti tragično preminil mladi udeleženec konjenice Davorin Čeh iz Spuhlje pri Ptuju. Na 30-kilometrsko ježo so se podali v sončnem in lepem vremenu.

Zvok kopit je popestrila glasba harmonike in kitare. Zaradi močnega deževja v začetku meseca so morali 24. Krvavško konjenico predstaviti na 19. avgust, poplave so namreč v začetku avgusta močno prizadele tudi kraje pod Krvavcem in naredile zelo veliko škode.

Osemčlanska družina Jerman iz Repenj pri Vodicah je bila drugič na konjenici.

Vprege na poti iz Velesovega proti vasi Lahovče

Velika prijatelja Jože Kovič iz KD Jesenje GEOSS in vodja 24. Krvavške konjenice Janez Glastovec

Ob poti pijača in jedača

Pred začetkom pohoda konjenice, ki jo je vodil Janez Glastovec z Zgornjega Brnika, je pred nogometnim centrom Velesovo udeležence pozdravil stotnik Darko Kepic ter vsem zaželel srečno in varno pot. Zahvalil se je sponzorjem, ki so pomagali pri uspešni izvedbi prireditve. Prostor sta jim zagotovila občina Cerklje na Gorenjskem in Jože Bukovinski (Bar Kantina), za zabavo pa je skrbel ansambel Grešni muzikantje.

Konjenike je pozdravil stotnik Darko Kepic.

Trideset kilometrov dolga pot je udeležence vodila izpred Nogometnega centra v Velesovem v glavnem po obronkih gozdov in po poljskih poteh do Fazanerije pri Vašci, skozi Zgornji in Spodnji Brnik, Vopovlje, Lahovče, do Cerkljanske Dobrave. Po okrepčilu so pot nadaljevali nazaj proti Velesovemu, kjer so organizatorji pripravili družabno srečanje. V tem času so se lahko odpočili tudi konji. Za osvežilno pijačo in jedačo na poti so skrbeli Tim in Jan Jerič ter Monika Kropivnik, zagotovljena je bila zdravstvena oskrba – nad konjeniki je bdel reševalec in gasilec PGD Cerklje Lenart Jagodic. Za dobro voljo je z igranjem na diatonično harmoniko poskrbela mlada Patricija Jenko iz Pšate pri Cerkljah.

Bilo je lepo in sončno vreme.

21 kočijažev se je med drugim podalo na pot.

35 let društva

Konjeniško društvo Krvavec Cerklje je bilo ustanovljeno pred 35 leti, in sicer 24. julija 1998. Predseduje mu dolgoletni in prizadevni predsednik Anton Gubanec, ki je povedal, da konjenica vsako leto potuje po drugih poteh.

Pohvale organizatorjem so izrekli konjeniki iz Ribnice, Šentjerneja, Velikih Blok, Loškega Potoka, Novega mesta, Škofje Loke, Šenčurja, Repenj pri Vodicah, Grosuplja, Gorij pri Bledu in Primorske.

Franc Rifelj iz Novega mesta se je udeležil vseh 24 konjenic, tokrat je bil z družino in petimi konji.

Glasba jih je spremljala na poti.

Družina Cimpre iz Studenca na Blokah je bila navdušena nad urejenostjo krajev in organizacijo dogodka. Z zapravljivčkom se je dogodka udeležil tudi Bojan Pajk z ženo Veroniko, sicer rejec haflingerjev. Manjkati seveda ni smel ​Franci Rifelj iz Ždinje vasi pri Novem mestu, sicer član Konjeniškega društva Grčevje Sv. Jurij, ki se je udeležil že čisto vseh 24 konjenic.

Družina Boštjana Lekšeta iz Šentjerneja je prišla drugič s petimi družinskimi člani, Marjan Ambrožič iz Gorij pri Bledu pa je vozil dvovprego ponijev. Najštevilnejša je bila osemčlanska družina Jerman iz Repenj pri Vodicah, najstarejši udeleženec pa je bil 92-letni Janez Kalan iz Šenčurja.