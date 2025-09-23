Zvok klopotca ob vinogradu princese

V vinogradu, ki obdaja dom aktualne 26. cvičkove princese Ajde - Lee Jakše v Jablancah nad Kostanjevico na Krki, so pred trgatvijo postavili klopotec, ki ga je princesa prejela v dar od Vinogradniško-sadjarskega društva Poljčane, s katerim so kostanjeviški vinogradniki tesno povezani prek pobratenega društva iz Čateža pod Zaplazom. Postavitev klopotca je bila slavnostna, Ajda - Lea ga je pripravila skupaj z družino in domačim Vinogradniškim društvom Kostanjevica na Krki. Dogodek ni bil le simboličen začetek trgatve, temveč tudi izraz globokega spoštovanja do vinogradniške tradicije, ki se v njeni družini prenaša iz roda v rod.

Za konec ena skupinska Foto: Občina Kostanjevica na Krki

Ajda - Lea je v svojem nagovoru poudarila, da klopotec zanjo ni zgolj kos lesa, ki se zavrti v vetru, temveč tudi simbol povezanosti, truda in veselja, ki ga vinogradniki na trgatvah delijo drug z drugim. »Naj bo njegov zvok vsem vinogradom v zaščito, ljudem pa v spomin, da so trta, vino in druženje nekaj, kar nas povezuje,« je dejala princesa. Dogodek je obogatil kulturni program Čateškega vinogradniškega pevskega zbora, prisotne pa so nagovorili številni ugledni gosti – predsednik Vinogradniško-sadjarskega društva Poljčane, predsednik Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, kralj cvičkain župan Občine Kostanjevica na Krki. Skupaj so poudarili pomen povezovanja vinogradnikov ter vloge, ki jo imajo tovrstni dogodki pri ohranjanju dolenjskega vinogradništva.

Aktualna cvičkova princesa je bila že od mladih nog vpeta v delo v vinogradu, saj prihaja iz družine, ki je tesno zaznamovala zgodovino dolenjskega vinogradništva. Njen oče Matjaž Jakše je bil dolgoletni predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske in je pomembno prispeval k razvoju vinogradniške skupnosti v regiji. Mama Lea - Marija Colarič - Jakše pa je zapisala posebno poglavje v zgodovino, saj je bila prva cvičkova princesa in pozneje tudi ambasadorka dolenjskega posebneža. Na družinski turistični kmetiji je gostom z žarom pripovedovala zgodbo o cvičku ter tako tlakovala pot tudi hčerki, ki gre danes s ponosom po njenih stopinjah.

Moja ljubezen do cvička in vinogradništva je zorela skupaj z menoj, kot zori dobro vino.

»Moja ljubezen do cvička in vinogradništva je zorela skupaj z menoj, kot zori dobro vino. Že kot otrok sem z očetom hodila med trte, z mamo pa sem občudovala, kako zna s toplino pripovedovati zgodbo o naši dolenjski posebnosti. Danes imam priložnost, da to zgodbo ponesem naprej,« poudarja Ajda - Lea, ki je, ko je letos prevzela krono 26. cvičkove princese, vedela, da to zanjo ni le častni naziv, temveč poslanstvo: biti glas vinogradnikov, predstavljati cviček kot vino posebne tradicije in širiti sporočilo prijateljstva ter povezovanja. Ob postavitvi klopotca je še enkrat dokazala, da tradicija ni le spomin na preteklost, ampak živ utrip sedanjosti, ki ljudi druži in bogati.

Dogodek v Kostanjevici na Krki je tako postal več kot le lokalna prireditev – je praznik vinogradništva, simbol sodelovanja in dokaz, da mlada generacija s ponosom nadaljuje delo svojih prednikov. Zvok novega klopotca bo odslej varoval trte, vabil sonce, da obarva grozdje, in spominjal ljudi, da je vino – tako kot prijateljstvo – najlepše, kadar ga delimo. Ajda - Lea Jakše pa s svojo zgodbo, poslanstvom in predanostjo dokazuje, da tradicija živi in da ima prihodnost v mladih, ki jo znajo nositi s ponosom.

Klopotec so postavili ob vinogradu aktualne cvičkove princese Ajde - Lee Jakše. Foto: Občina Kostanjevica na Krki