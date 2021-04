Žvižgač Ivan Gale zahteval plače za 24 mesecev

Želi plače za 24 mesecev



Najprej dogovor, potem pa ...

Na Zavodu RS za blagovne rezerve trdijo, da je nekdanji zaposleni na zavodupredlagal sodno poravnavo v primeru njegovega odpusta v znesku več kot 70.000 evrov. Gale po njihovih navedbah na nižjo ponudbo ni pristal, poleg tega pa je »nespoštljivo do zavoda prekinil postopke in pričel nekorektno in enostransko komunicirati podrobnosti«.Gale je po trditvah zavoda predlagal poravnavo v znesku 24 mesečnih plač, kar znese več kot 70.000 evrov, na kar pa zavod ni pristal. Kot so še zapisali, se je postopek poravnave »odvijal v smeri 18 mesečnih plač«, a nekdanji zaposleni na to pristal.»Prav tako je nespoštljivo do zavoda prekinil postopke in pričel nekorektno in enostransko komunicirati podrobnosti izvedenih postopkov. Očitno vse le z namenom, da zgodbo samooklicanega žvižgaštva unovči zgolj v primeru izplačila več kot 70.000 evrov vredne odškodnine,« so zapisali v odzivu na Galetove navedbe.Kot so še dodali, so vse aktivnosti, ki se izvajajo v imenu zavoda,usmerjene k zaščiti interesa zavoda in v smeri maksimalno racionalnih dogovorov. »Potez posameznikov, tudi bivših zaposlenih, zavod podrobneje ne komentira, dokler ne posegajo v dobro ime ali ugled zavoda. Takrat pa bo zavod sprožil vsa pravna sredstva, da zaščiti svoj interes,« so še zapisali.Gale je namreč nedavno na svojem Facebook profilu zapisal, da je zavrnil sodno poravnavo, ker je zavod po načelno že sklenjenem dogovoru v poravnavo želel vnesti dodatne zahteve, ki pa zanj niso sprejemljive. Kot je navedel, mu zavod ponuja 54.146 evrov. S tem zneskom se je strinjal, vsebina poravnave pa je bila načeloma dogovorjena. Zapisal je, da je pristal tudi na to, da v poravnavo ne bi zapisali, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, kar da je bil pogoj zavoda, pod katerim je bil sploh pripravljen podpisati poravnavo.Nato pa so se v predlogu poravnave pojavile še dodatne zahteve, ki zanj absolutno niso sprejemljive. Zavod namreč želi, da se odpove vsem morebitnim zahtevkom, povezanih s samim prenehanjem delovnega razmerja, da javno ne govori o poravnavi, razen tega, da je bila sklenjena, ter da bi v prihodnje med seboj komunicirali korektno in spoštljivo.Zavod je Galeta odpustil oktobra lani, in sicer po tistem, ko je Gale v javnosti spregovoril o domnevnih nepravilnostih zavoda za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne opreme v času prvega vala epidemije covida-19.