Zvišanje cen zajelo tudi telefonijo: ta operater draži pakete

Telekomunikacijski operater A1 je svoje uporabnike obvestil, da se bodo nekateri paketi njihovih storitev podražili s 1. januarjem 2022. Večina starih paketov bo dražja za en evro pri mobilnih paketih in tri evre za fiksne pakete.

Fiksni paketi Kombo L, Kombo M in Kombo S bodo po novem stali 38, 50 ali 60 evrov na mesec, najnovejšim paketom MIO pa se cene ne bodo spremenile.

V A1 so pojasnili, da tisti uporabniki, ki se s podražitvijo ne strinjajo, lahko do uveljavitve sprememb odstopijo od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, plačila stroškov prekinitve ali pogodbene kazni. Je pa v tem primeru treba izpolniti pogodbeno dogovorjene obveznosti, denimo, na lizing kupljene telefone lahko bodisi obdržimo in plačamo preostali del vrednosti bodisi jih vrnemo in dobimo za uporabnino zmanjšano kupnino.