Zvišalo se bo nadomestilo za brezposelne. »Vse gre v to smer, da se delati enostavno ne splača«

Poslanke in poslanci so 20. junija na izredni seji državnega zbora potrdili novelo Zakona o urejanju trga dela, ki med drugim zagotavlja višje pravice iz naslova brezposelnosti, krajši delovni čas za delavce pred upokojitvijo, več začasnega ali občasnega dela upokojencev, uzakonjajo pa se tudi spremembe na področju agencijskega dela in delovanja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na družbenem omrežju Facebook s sledilci delilo objavo o zvišanju denarnega nadomestila za brezposelnost, ki je sprožila plaz komentarjev.

»Denarno nadomestilo za brezposelnost je pravica iz zavarovanja, za katero zaposleni in delodajalci plačujejo premijo. Z novelo Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) se s 1. januarjem 2026 zvišujeta najvišji in najnižji znesek denarnega nadomestila za brezposelnost, ki sta določena v deležu minimalne plače in se z njo tudi usklajujeta:

najnižji znesek: 70 % bruto minimalne plače, ki v letu 2025 znaša 1.277,72 evrov.

najvišji znesek: 130 % prve tri mesece, nato postopoma (vsake tri mesece) pada do 80 % bruto minimalne plače.

Če se brezposelne osebe, starejše od 59 let, v času prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost zaposlijo za polni delovni čas, prejmejo spodbudo v višini 40 odstotkov preostalih mesečnih neto zneskov denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, do katerih bi bile upravičene (do največ 12 mesecev).«

Plaz komentarjev sledilcev

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Nihče ne bi smel dobiti nadomestila za brezposelnost - služb je dovolj!«

»Vsakemu, ki odkloni delo, vzeti nadomestilo Takoj!«

»Za brezposelne 894 evrov pokojnina za 42 let delovne dobe pa 760 evrov, bravo Mesec in levica.«

Vse gre v to smer, da se delati enostavno ne splača. Delaš 8+ ur na dan, si deklica za vse, kljub temu da imaš univ. diplomo, dobiš plače 1200 evrov neto ..... bolje bi bilo biti brezposelna, z otroškimi dodatki pa se kakšno podporo, dobila bi precej več, imela pa nobene odgovornosti. Pa so nam nekoč govorili starši: hodi v šolo, da boš imel dobro plačo in boš lepše živel. Resno??? Kaj naj danes učim svoje otroke?«

»Saj se ve, kdo so brezposelni. To so lenuhi, ki se jim ne da delati, aktivisti, ki letajo po cestah in kažejo nage riti, kolesarji, ki kolesarijo po Ljubljani, aktivisti NVO. itd. Golob, kar tako naprej pa bomo kmalu najslabši na svetu kaj šele v Evropi. Samo da imate vi lenuhi polne riti.«

»To se pravi, če prav razumem, se bo nadomestilo povišalo za par sto evrov. Nam upokojencem pa se redna uskladitev poviša za piškavi drobiž. Barabe pokvarjene!«

»Volitve se bližajo! Za socialna omrežja, kolesarjenje po Ljubljani in sodelovanje v različnih civilnih iniciativah, je treba imeti čas! Če si brez zaposlitve in znaš delo na črno lepo splanirati, ti ostane dovolj časa za vse proteste v tej Sloveniji!«

»Se pravi primanjkuje delavcev, vi pa višate nadomestila za brezposelnost Prispevki za s.p. so zadnjih 10 let narasli za 100 odstotkov.«

»Vsi, ki vas ni sram pljuvati po ljudeh, ki so izgubili službe brez lastne krivde ... dajte si najprej dobro prebrati, o kakšnih transferih je v objavi govora ... beseda NE teče o socialni podpori, ki jo nekateri brezposelni prejemajo, in mnogi tudi izkoriščajo, da lahko traja v nedogled ... ampak obravnava nadomestilo za brezposelnost ob izgubi službe brez svoje krivde, ki je obenem tudi časovno omejeno. Zato teh ljudi, ki so brez lastne krivde izgubili službe, se zaradi tega prijavili na zavod (začasno!) in so zaradi tega upravičeni do prejemanja nadomestil iz tega naslova (tudi za določen čas!) nikar ne zmerjajte z lenuhi! S tem ste samo pokazali svojo zlobo in pa to, da ne razumete tistega, kar ste prebrali, če sploh ste prebrali in komentirate kar nekaj na pamet.«

