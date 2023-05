Zvezdniku slovenskega resničnostnega šova stregli po življenju?

Tekmovalci v resničnostnih šovih so pogosto v središču afer, a da so žrtve grozljivih dejanj, je malo verjetno in predvsem nedopustno. Janu Knezu, udeležencu Kmetije, je v noči na 15. april namreč nekdo očitno stregel po življenju: tako je prepričan Štajerec, ki je v požaru, po njegovem mnenju požigu, izgubil vse, skozi ognjene zublje pa je nekdo proti njemu in njegovemu srnjačku Mišku izstrelil tudi dva naboja.

»Spal sem, seveda, saj je ura bila okoli pol druge ponoči. Vedno zelo rahlo spim in zaslišal sem ropot, kot bi nekdo udaril po pločevini. Skočil sem iz postelje, pogledal skozi okno spalnice in na dvorišču zagledal dva zamaskirana moška. Mislil sem, da hoče kdo vlomiti, zato sem prižgal zunanje luči, v spodnjicah skočil ven na teraso in začel kričati. Zagledal sem se v požar iz garaže, iz katere je letel tretji zamaskirani moški,« se srhljivih dogodkov spominja Jan.

Ko sem se hotel odpeljati, je stopil do mojega vozila, odprl vrata in me začel tolči po glavi in drugod ter brcati.

»Garaža je bila pripravljena samo še za montažo vrat, bila je izolirana kot hiša, na njej že fasada. V njej so bili tudi poseben prostor za hrambo orodja za vrt, dve kosilnici, ena čisto nova, nov agregat, dve kolesi, džakuzi, nove pnevmatike in še in še. Tam, kjer je stal avto, sem zagledal tretjega zamaskiranca, ki je zbežal iz garaže proti vrtnim vratom, ko sem zakričal, se je obrnil in ustrelil proti meni. Iz garaže je zasmrdelo po bencinu. Skočil sem nazaj v spalnico, ugasnil zunanje luči, takrat je ustrelil drugič, bal sem se, da me bodo ubili. Ves prestrašen sem čakal v temi v hiši, nato sem se splazil v dnevno sobo, pogledal na dvorišče, vse je bilo v plamenih. Nikogar več nisem videl, zato sem zbežal k sosedi. Tolkel sem na okno in vpil na pomoč. Soseda je vsa pretresena poklicala gasilce, med tem časom se je ogenj iz garaže že razširil na hišo in videl sem, da ni več pomoči. Jokal sem in vpil, jokala sta tudi soseda, Snežana in Boris. Bilo je grozno. Poleg tega so gasilci zašli zaradi navigacije, medtem pa se je ogenj že povsem razširil,« žalostno pripoveduje Jan, ki je sicer olajšan, da je srnjaček Miško, ki je običajno spal v garaži, odnesel celo kožo. Očitno so ga napadalci prestrašili in je pravočasno pobegnil, je prepričan.

Denarja za obnovo nima

Da so nanj streljali, je povsem prepričan: »Videl sem pištolo, zaslišal pok in opazil iskro. Ne vem, zakaj policija trdi, da ni tako. Pač niso našli nabojev. S prijateljico Marijo sva tudi pri čiščenju pogorišča dan pozneje našla vžigalne vrvice in sva poklicala policijo. Napadalci so bili oblečeni v črne podkape, črne jakne, kot pravi bančni roparji. Bili so srednje postave in hitri, delovali so izurjeno in profesionalno.«

18 let je gradil dom, ki so mu ga požgali.

Knez ocenjuje, da je ob vsem tem nastala škoda v znesku najmanj 150.000 evrov: »To zanesljivo drži, saj je vse uničeno, hiša je v razsulu, v njej sta pohištvo in oprema prepojena z vodo. Zgorelo je ostrešje, vse je uničeno, tudi avto. Ničesar več nimam, zgoreli so tudi vsi dokumenti. Žalosti me, da so na policiji omenili, da znaša gmotna škoda 50.000 evrov, saj je škode ob pogledu na objekte pred požarom zanesljivo za najmanj 150.000. Tega nihče ne bo poravnal, če ne dobijo storilcev. Žal mi ni uspelo zavarovati nepremičnin, ker ni bilo denarja. Fasado sem naredil v letu 2022, tlakovce okoli hiše pa letos, želel sem urediti še ograjo in dvorišče. Dom sem gradil 18 let. Veste, kako gre, malo po malo. Sicer pa, ne vem, ali zavarovalnica poravna škodo po kaznivem dejanju. Težko je, saj sem invalidsko upokojen, in si lahko predstavljate, kako sem moral čarati, da sem si vse to ustvaril.«

Zanaša se na dobre ljudi

Soseda mu je ponudila sobo za kakšen teden, naprej ne ve, kako bo. Župan občine Rače - Fram mu je obljubil pomoč. »Zanesem se lahko samo na dobre ljudi. Hudo je tudi, ker nisem mobilen, avta pa si ne morem več kupiti. Miško se je šele čez dva dni vrnil domov, zjutraj me je pričakal na zelenici pred dvoriščem. Bil je žalosten, a hkrati srečen, da me je videl ...« Jan, ki ravno danes praznuje 58. rojstni dan, sredstev za obnovo hiše nima.

Ogenj se je hitro razširil. FOTO: PGD Rače

»Srčno upam, da nama z Miškom dobri ljudje pomagajo, saj si želiva ostati skupaj,« pristavlja in zagotavlja, da sovražnikov nima, zato dejanja preprosto ne razume. V slabih odnosih je le z lastnikom nekega psa: »Bilo je na veliko noč. Poklicala me je soseda iz naše Čebelarske ulice, da je pred mojimi vrtnimi vrati črn pes, ki da je nedavno raztrgal njeno muco in verjetno spet preganja Miška. Fotografiraj ga, saj potrebujem sliko za ovadbo, mi je rekla. Ko sem se prikazal, je pes zbežal. Sedel sem v avto in se odpeljal za njim. Ustavil sem se na nasipu v Priolovi, fotografiral psa, po cesti pa se je pripeljal lastnik, sokrajan, in skočil iz avta proti meni. Opozoril sem ga, da je pes vsak dan pri meni, da je že lani skoraj raztrgal Miška, da je že raztrgal sosedovo mačko in moje tri račke. Nič ni odgovoril, ko sem se hotel odpeljati, pa je stopil do mojega vozila, odprl vrata in me začel tolči po glavi in drugod ter brcati. Nisem se mogel braniti, ker sem bil pripasan, nato je poklical psa in stekel v svoj kombi. Poklical sem policijo, ki je podala ovadbo, zaradi poškodb pa sem šel tudi na urgenco.«

Na Policijski upravi Maribor so pojasnili, da preiskava dogodka še poteka, pri oceni škode pa da gre zgolj za nestrokovno oceno policistov, kar pri obveščanju javnosti tudi poudarijo.

Miško je k sreči odnesel celo kožo. FOTO: Osebni arhiv