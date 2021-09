Zvezdniki nabijali kroge in zbirali evre (FOTO)

Bivši smučar Rene Mlekuž je drvel po šišenskem pumptracku.

Delamo tudi na projektu Gremo na kolo, kjer povabimo četrte razrede na pumptrack na Fužine, jim pokažemo zakonitosti tega športa in seveda upamo, da se navdušijo.

»Smo gorski in BMX-kolesarji, furamo zaradi čistega užitka, dirkamo zares in za zabavo, gradimo proge in prirejamo prireditve, organiziramo tečaje in kampe, potujemo po svetu in se imamo nasploh fajn,« pravijo v Kolesarskem društvu Rajd, ki ima svojo bazo v ljubljanskem Podutiku. Tam imajo tudi svoj bike park in progo BMX. KD Rajd pa ima še eno pomembno poslanstvo: upravljajo namreč tri občinske asfaltne pumptracke v Ljubljani, eden je na Fužinah, drugi je ob Linhartovi cesti, tretji pa v Spodnji Šiški pri znamenitem zbirališču, ki se mu reče Lepa žoga.Kaj je sploh pumptrack? Je v prvi vrsti kolesarska steza za otroke in je sestavljena iz zaobljenih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno zanko. Razgibano stezo lahko vidimo že od daleč. Sploh kolesarski direndaj bo mimoidočemu najprej padel v oči. Videl bo razgibano stezo, ki omogoča pestro in zabavno, predvsem pa varno vožnjo, primerno za vse velikosti koles pa tudi za rolke, rolerje in skiroje. Pa še to: po stezi nam pravzaprav sploh ni treba vrteti pedalov, saj se lahko gibamo že samo s premikanjem telesa gor in dol.Pumptracki po Sloveniji, kar več kot 50 jih imamo in nobena druga država jih nima menda v povprečju toliko, prinašajo med nas urbano, predvsem pa zdravo gibanje, ki ima izjemno svetlo prihodnost. Da se ta že udejanja, pa skrbijo prav podobna društva, kakršno je tudi KD Rajd. Ki je v petek zvečer poskrbelo za imeniten dogodek. Kaj se je zgodilo? V okviru desetdnevnega kolesarskega festivala Ljubljana MTB vikend so v petek zvečer na sceno stopila še zvezdniška imena in zbirala, nabijala, kot pravijo v kolesarskem žargonu, kroge v dober namen!Vrnimo se torej v Spodnjo Šiško k Lepi žogi, kjer je ob Celovški cesti tudi tako imenovani KoloPark Spodnja Šiška, to je namreč asfaltni pumptrack z 22 valovi in 7 ovinki, prvi svoje vrste v Ljubljani.Tam je bil tudi, predsednik KD Rajd. Bil je polno zaposlen, vse bolj se je namreč bližala sedma ura zvečer, ko so na sceno stopila imena, kot soin, ki sta se jim pridružila še izvrstna mlada kolesarjainTine Mahkovec nam je ob progi razodeval, da so takšno dobrodelno prireditev prvič organizirali že lani. In nabrali za okoli 3000 evrov, te pa poklonili Botrstvu. V okviru desetdnevnega festivala, na katerem se predstavijo gorski kolesarji in vozniki BMX, so želeli prav vsako prizorišče napolniti s kolesarsko vsebino. Za KoloPark v Spodnji Šiški so si zamislili dobrodelno prireditev.Tine Mahkovec, ki je v rokah držal zajeten šop medalj, je le še nadaljeval: »Lani je bila sicer nekoliko malo manj zvezdniška zasedba, letos pa bo toliko bolj.« In obrazložil pravila (humanitarne) igre: »En odpeljan krog prinaša dva dobrodelna evra. V slogu štafete bo kolesar po odpeljanem krogu predal štafetno palico naslednjemu, in v takšnem slogu bodo eno uro krožili ter nabijali kroge. V prvi vrsti je namen, da promoviramo naš šport, ki je bil konec osemdesetih že izjemno priljubljen, zdaj, odkar je BMX tudi olimpijski šport, pa nas žene še toliko bolj naprej.«Letos so sklenili, da bodo s pridobljenim denarjem kupili klasična kolesa BMX. »Delamo tudi na projektu Gremo na kolo, kjer povabimo četrte razrede na pumptrack na Fužine, in sicer na športni dan, tam jim pokažemo zakonitosti tega športa, in seveda upamo, da se mladi navdušijo ter potem tudi sami kolesarijo,« je dejal Mahkovec. Po nekaj letih, odkar organizirajo ta projekt, se je razvedelo, postali so že tako znani, da jih kličejo že šole iz celotne Slovenije. »Ker nam to ne znese, je naša naloga, da izobrazimo lokalni klub. Ker pa ti klubi nimajo dovolj svojih koles BMX, bomo tudi zanje tokrat zbirali denar …«In res, v naslednji uri se je zgodil imeniten dogodek, ki je privabil marsikoga z ulice, da se je prišel prepričat, kako gre kaj zvezdnikom od nog. V prijetnem vzdušju jim je šlo pravzaprav zelo dobro: v eni uri so nabrali 404 kroge in zaslužili 808 evrov. Rekvizite, ki so jih zvezdniki prinesli, Jure Košir – smučarska očala in startno številko, Filip Flisar – smukaške palice, Jure Vnuk – lepo ohranjeno kolo pony, Žiga Gombač – kolesarsko čelado, bodo dali na dražbo. Z zbranimi sredstvi kanijo kupiti najmanj 20 koles BMX.