Zvezdana Mlakar smrti zrla v oči: zdaj je razkrila, kaj se je zgodilo

Znana igralka in voditeljica Zvezdana Mlakar je na družbenem omrežju razkrila pretresljivo življenjsko izkušnjo, ki bi se lahko končala tragično. »Sem že doma! Srčna hvala vsem za dobre želje, skrb in podporo,« je zapisala in ob tem priznala, da ne more vsem osebno odgovoriti.

Zvezdana odkrito priznava, da sploh ni vedela, da ima v ledvici kamne. Ti so se nekega torkovega jutra odločili 'potovati' in ji zamašili sečevod. Posledice so bile strašne – doživela je septični šok. »Tako čisto pravo, grozljivo sepso, zastrupitev krvi, ki vodi v smrt ali odpoved ledvic,« je zapisala.

»Hja, zelo, zelo blizu sem bila, da vam pomaham v slovo!« je dodala in priznala, da je v vročici, mukah in blodnjah komaj dojemala, kaj se dogaja.

Prijateljici sta ji rešili življenje

Ko je na morju zbolela, sta s prijateljico Katarino sprva mislili, da gre za zastrupitev s hrano. A stanje je bilo veliko hujše. »Kako me je spravila z otoka, se bolj malo spomnim, vem samo, da mi je rešila življenje,« pove Zvezdana in dodaja, da je pomembno vlogo odigrala tudi Dragica Čarna, ki je predlagala postanek na najbližji slovenski urgenci.

Globoko hvaležna novomeški bolnišnici

Zvezdana se globoko zahvaljuje osebju novomeške bolnišnice: »Novomeška bolnišnica je zakon! Nimam besed, da bi se jim za skrb, profesionalnost, strokovnost, prijaznost lahko zahvalila! Slovenci smo lahko ponosni in hvaležni na takšne bolnišnice, osebje, zdravnike in sodobno tehniko, do neba! Hvala dr. Živa Gradecki!« Prepričana je, da imamo v Sloveniji zdravstvo, za katero moramo biti hvaležni.

Danes je že doma. Po operaciji so ji vstavili stent, čez nekaj mesecev pa jo čaka nova operacija, da ji dokončno odstranijo kamenček. »Če ne bi bila v res dobri psihofizični kondiciji, bi bilo še težje,« priznava.

Zvezdana ostaja hvaležna za energijsko podporo prijateljev in množično podporo ljudi, ki jo je dosegla prek družbenih omrežij. »Hvala vsem vam, da mi gre na jok od milosti!«