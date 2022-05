Zvezal ju je brat zlatega ženina, čestitat prišel tudi minister Tonin (FOTO)

Redko se zgodi, da bi cerkveno poroko zakoncev opravil brat ženina, kot se je to zgodilo na zlati poroki Justine in Ivana Frasa iz Sovjaka pri Sv. Juriju ob Ščavnici. Po dveh letih smo bili prvič priča veselemu dogodku, to je zlati poroki, saj jih jubilanti zaradi epidemije niso smeli praznovati.

Obred je opravil brat ženina župnik Tonček Fras.

Že pred začetkom obreda v župnijski cerkvi sv. Jurija je bilo ob zbiranju gostov na ploščadi nadvse veselo, saj je zlatoporočenca, ko sta prihajala med množico, z igranjem pričakala Jürjovska pihalna godba. Težko si je predstavljati, koliko veselja je izražalo srečanje ob njuni poroki, kjer so se zbrali njuni najbližji ter številni prijatelji.

Zlato nevesto je na prizorišče pod roko pripeljal sin Ivan, zlatega ženina pa hčerka Andreja. Za njima sta prišla domači župnik Boštjan Ošlaj in Ivanov brat, ki je častni kanonik in župnik pri Sv. Ani v Slovenskih goricah. Za veliko presenečenje je poskrbel obrambni minister Matej Tonin, ki je prišel čestitat zlatoporočencema.

V pričakovanju diamantnega jubileja

Tako sproščena sta se slavljenca s svati odpravila v župnijsko cerkev, tam je zahvalno mašo ob somaševanju domačega župnika Boštjana Ošlaja daroval ženinov brat Tonček Fras. Pripravil jima je dolg in v dušo segajoč nagovor. Kako tudi ne, ko pa je z zlatim ženinom, pa tudi pozneje, ko sta bila že poročena, preživel veliko lepih trenutkov v rodnem Sovjaku. V pridigi je poudaril, da je zakon trden takrat, ko je v njem veliko medsebojnega zaupanja in odpuščanja.

»Vidva sta znala izreči besedo zvestobe. Znala sta si reči rad te imam. Znala sta drug drugemu odpuščati in pozabiti morebitne zamere. Le tako sta plula skozi zakonske težave, da lahko z vama danes z veseljem ob vajinih najdražjih in prijateljih praznujemo visoki zakonski jubilej.« Čestital jima je in zaželel, da se ob diamantni poroki spet srečajo. Cerkveno slavje je popestrila družina, berilo sta brala hčerka Andreja in sin Ivan, ki sta bila tudi priči. Pri daritvi maše pa je sodeloval še zet Milan Ducman, ki je bil v vlogi ministranta.

Justina in Ivan živita v Sovjaku, kjer sta si zgradila prostoren dom. Justina se je rodila 2. aprila 1954 v Slavšini, ki spada v občino Sv. Andraž, Ivan pa 26. avgusta 1948 v Sovjaku. Spoznala sta se, ko je že delal v Ingolstadtu v Nemčiji. Justino je srečal, ko je s prijateljem obiskal njen dom. Tedaj je preskočila iskra ljubezni, ki gori še danes. Poročila sta se – takrat je bila navada, da se cerkvena poroka odvija v fari, od koder prihaja nevesta – v cerkvi sv. Andraža 14. aprila 1972 v Vitomarcih. Po poroki se je k možu v Nemčijo preselila tudi Justina, ki je našla zaposlitev v podjetju Telefunken. Medtem je doma rasel njun dom.

Zlatoporočenca s svojimi najbližjimi

V zakonu so se jima rodili hčerka Andreja ter sinova Ivan in Robert. Otroci so rasli ob mami, saj je bil oče vse do upokojitve zaposlen v Nemčiji. Hčerka Andreja nam je povedala, do so ga vedno željno pričakovali. Domov je prihajal s polno torbo dobrot, s katerimi je razveseljeval svoje otroke. Naj povemo, da so si vsi ustvarili družine v njuni bližini, razveselili pa so ju vnukinje Patricija, Polonca, Urška, Zala, Vita in vnuk Jaša. Ob zlati poroki sta se še razveselila pravnukinje Julie. Justina skrbi za dom, po potrebi za otroke svojih otrok, če potrebujejo pomoč, Ivan pa za moška opravila v hiši.

Zaključno slavje je v veselem razpoloženju potekalo na turistični kmetiji Ploj v Smolincih pri Cerkvenjaku, kjer je za dobro voljo poskrbel domači ansambel Fretaši. Kot sta nam povedala, jima upokojenske dneve krajšajo Slovenske novice, ki v njuno hišo prihajajo že veliko let in jima služijo kot koledar.