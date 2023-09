Zveza tabornikov Slovenije preiskuje sum spolne zlorabe med taborniki

Zveza tabornikov Slovenije je v preteklem tednu prejela obvestilo o prijavi suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb, in sicer proti članu vodstva enega izmed naših rodov, so zapisali na svoji spletni strani. Dodali so, da so »do razjasnitve okoliščin osebo umaknili iz vseh njenih taborniških aktivnosti in nalog«.

Starše članov, ki bi bili lahko prizadeti, so o dogodku obvestili in se pogovorili z njimi. »Predstavili smo jim smernice za pogovor z otrokom in mladostnikom ob čustveno zahtevnem dogodku. Podprli smo tudi prizadeti rod in jim zagotavljamo potrebno pomoč,« so zapisali.

Dodajajo, da »ne bežimo od težav in si ne zatiskamo oči, da so odkloni možni povsod, tudi v naši organizaciji. Zato je vzpostavljena kontaktna točka pritozbe@taborniki.si, kamor lahko taborniki in njihovi starši sporočajo morebitne odklone in z njimi povezane stiske, ki jih bomo prednostno obravnavali.«

»Verjamemo, da bomo tudi ob tej preizkušnji zmogli živeti vrednote, ki smo jim zavezani taborniki – iskrenost, solidarnost, varnost, angažiranost, pripravljenost pomagati, odgovornost do sebe, do sočloveka in družbe,« so še sklenili sporočilo.

Več bo znanega ob 11. uri na novinarski konferenci.