Zveste kmečki tradiciji

Na Turistični kmetiji Benko v Spodnji Ščavnici, od koder prihaja nekdanja naj mlada kmetica Slovenije Milena Benko, se je zbralo Društvo podeželskih žena Gornja Radgona, ki ga zadnje desetletje uspešno vodi Vesna Bratuša. Vanj je včlanjenih 120 žensk, tokrat so jih sprejeli še deset.

Članice so lani pripravile veliko delavnic, na katerih so prikazovale pečenje krušnih dobrot, kot so jih gospodinje v preteklosti pekle v kmečkih krušnih pečeh. Organizirale so tudi nadvse priljubljene tečaje ročnih del.

Z njimi se je družil direktor KZ Radgona Danilo Rihtarič in se s ponosom spominjal, da je bilo društvo pred pol stoletja ustanovljeno na pobudo njegovega sodelavca Franca Erliha ter da je bila prva predsednica Marija Gamzer. »Vesel sem, da so vsi direktorji, ki so vodili KZ Radgona, podpirali tudi društvo in jim pomagali pri raznih prireditvah, denimo ob dnevu žetve. Društvo ima še danes na voljo prostore v upravnem poslopju zadruge. Naj povem, da bomo društvu stali ob strani tudi v prihodnje!«

Ko včasih pogledam prve slike članic, ki so nosile še naglavne rute, je danes resnično velika razlika.

Urejene kot mestne dame

Najstarejša članica, ki je zraven vse od ustanovitve, je Mira Hamler. Kot je povedala, se je v teh 50 letih marsikaj dogajalo: »Ko včasih pogledam prve slike članic, ki so nosile še naglavne rute, kot je bila tedaj navada in tradicija, je danes resnično velika razlika. Ženske na deželi so danes urejene že kot mestne dame, a so vseeno ostale kmetice, zveste svoji kmečki tradiciji.« Medse so sprejele 10 novih članic, Suzano Šutja, Kristo Stayer, Marto Wolf, Lauro Gomzi, Zdenko Kaučič Škrlec, Marjeto Vogrinec, Marjano Ornik, Vlasto Rantaša, Ano Jug, Frančiško Baša in Metko Tropenauer. Predsednica je vsaki posebej izročila rdeč nagelj.