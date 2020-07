Zvesta naročnica je zadela prvič v življenju

Izrezki iz Novic

Najbolj se je razveselila Daninega soka in rdeče brisače za na plažo, ki jo spomni na morje.

Hawaian Tropic, pršilo za vroče poletne dni

»Ooooj, a je to res. Nikoli v življenju nisem še nič zadela, pa redno pošiljam prijavnice,« je povedala 78-letna, ki zasluženi pokoj preživlja v Ljubljani. »Veste, včasih sem precej potovala, zdaj so pa leta tu in sem malo bolj počasna, pa se držim bolj doma.« Vesela je bila, ko smo jo povprašali, kako je bilo živeti v šestdesetih.»Oh, to je bila mladost, otroštvo, brezskrbno. Potovali smo lahko, kamor smo hoteli. Bila je glasba, saj veste The Beatles in drugi. Danes uživam v spominih.«Študirala je in postala kemičarka in pravnica ter bila aktivna na skoraj vseh področjih. Potovala je, hodila v hribe, bila v turistični komisiji za ocenjevanje slovenskih krajev in predavala o pravicah ljudi s posebnimi potrebami.Še vedno stanuje v četrtem nadstropju bloka. »Otroci so mi predlagali, naj se preselim, pa mi lokacija ni bila všeč. Pa tudi, veste, vseskozi sem bila tu. Navadiš se na okolje, sosede.« Tudi stopnice še premaguje: »Grem počasneje, se prijemam za ograjo, pa gre.« Ko smo že zložili polovico pijače na mizico v lično in skrbno urejeni dnevni sobi, se je Nevenka še enkrat začudila: »Veste, niti nisem verjela, da je res. Sploh pa ne, da je tega toliko.«Nevenka ima vnuke, ki jo občasno obiščejo. Z osvežilno pijačo Dane in Radenske se bodo krepčali na obisku. V nagradnem paketu Poletje s Slovenskimi novicami so tudi slani prigrizki Chio in začimbe Kotanyi pa bon za nakup mesa Mesa Kamnik. Za vroče poletne dni so dodane mehke brisače Svilanit in set kuhinjskih krp.»Veste, lahko hodim naokrog po stanovanju in brišem prah, le sklanjati se zadnje čase ne morem. A se malce potrudim, pa gre.«Dneve si krajša s prebiranjem knjig, ki jih ima polno omaro. »Ne vem, vedno sem rada brala, tako so nas navadili, današnja mladina pa noče brati, imajo raje računalnike. Vem, druga generacija, drug čas in drugo okolje, ampak vseeno ...« je malce zaskrbljeno povedala. Zato se je iskreno razveselila knjig založbe Učila – Felix, ki so del paketa Poletje s Slovenskimi novicami.Na Slovenske novice je naročena že od nekdaj. »Preberem vse, prav vse, kar zapišete,« nam je zatrdila. »In že leta izrezujem zanimivosti in jih hranim v mapi.« Povabila nas je v kuhinjo in iz mape na mizi spretno potegnila odrezek iz Slovenskih novic.»A veste, kdo je to?« je stegnila roko ter nam pokazala fotografijo Vinetouja s srebrno puško in Old Shatterhanda na konju.Fotografija ikoničnega para iz vesterna v šestdesetih je bila pred dnevi objavljena v neki kolumni. »Zbirali smo sličice in brali,« je povedala Nevenka, ki nas je prijetno presenetila s svojim širokim znanjem in občutkom za pripoved. Priznala je, da malce pogreša aktivnosti, a si dneve zapolni z branjem in opravili v stanovanju.Prešerno se je nasmejala, ko smo prednjo postavili žar na oglje MQ in set za peko. V paketu sta bila tudi senčnik za avto in pršilo za sončenje Hawaiian Tropic. Pa velika rdeča brisača za na plažo, pri čemer je kar malce potožila: »Prav pogrešam morje. Že tri leta ga nisem videla. Samo da si malo opomorem, pa bom spet šla.«