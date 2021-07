Zver se je poslovil od položaja v SDS: Prav je, da se kakšne stvari zamenjajo

Po tradicionalnem srečanju lokalnih in mestnih odborov SDS v Bovcu je v soboto potekala ustanovna seja sveta SDS. Izvolili so tri podpredsednike stranke, in sicer Romano Tomc, Jelko Godec in Aleša Hojsa. Z mesta podpredsednika se je poslovil Milan Zver.



Zver je po navedbah Večera pojasnil, da je bil dolga leta podpredsednik in je prav, da se kdaj kakšne stvari zamenjajo.



Izpopolnili so izvršilni odbor, za predsednika sveta SDS pa je bil ponovno izvoljen Anže Logar. Za podpredsednika sveta je bil izvoljen Rado Gladek. Novi člani izvršilnega odbora stranke so Silvo Gros (Koroška regija), Mila Levec (Posavska regija), Silvano Radin (Primorske regija), Srečko Hvauc (Podravska regija) in Jože Šabeder (Mariborska regija), so navedli na spletni strani SDS.



Generalni sekretar stranke ostaja Borut Dolanc, po poročanju nekaterih medijev za zdaj kot vršilec dolžnosti.

Janša napovedal novo zmago

Konstitutivna seja sveta SDS je sledila junijskemu kongresu stranke, na katerem so Janezu Janši z veliko večino, 650 glasovi za in šestimi proti, delegati podelili nov mandat na čelu največje vladne stranke.



V Bovcu se je sicer v soboto začel tradicionalni poletni tabor SDS in Gorniškega kluba dr. Henrika Tume. Zbrane je nagovoril Janša, ki je spomnil, da bodo v manj kot letu dni parlamentarne volitve. Člane je pozval k pripravljenosti za delo v volilnem letu. »Ko se bomo naslednjič zbrali, bomo proslavljali naslednjo zmago,« je med drugim napovedal Janša.

