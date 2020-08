Prihaja neurje: poglejte, kje bo najprej udarilo

Sloveniji se približuje hladna fronta. Posnetek je nastal ob 19.20. FOTO: Arso

Sloveniji se približuje hladna fronta iz Avstrije in severne Italije. Zvečer in v prvem delu noči bodo v severovzhodni in severni Sloveniji mogoča krajevna neurja z nalivi, viharnim vetrom ali s točo.Krajevne nevihte iz sosednjih držav se postopno pomikajo proti Gorenjski, Koroški, Štajerski in Prekmurju.Ponoči bo zapihal veter severne smeri. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, na Primorskem do okoli 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije bo popoldne nastalo nekaj ploh. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Goriškem in ob morju do 31 stopinj Celzija.