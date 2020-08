Zvečer odprt predor Golovec, zapeljite se že zdaj skozenj (VIDEO)

Odprt pred 20 leti

Na ljubljanski vzhodni obvoznici bodo zvečer odprli prenovljeno cev predora Golovec proti Dolenjski oziroma Primorski. Promet bo zaradi odstranjevanja zapore oviran v obe smeri še vse do nedelje zvečer.Obnova zahodne cevi predora Golovec na ljubljanskem avtocestnem obroču je potekala 24 ur na dan. Skozi obnovljeno in varnejšo cev bo promet iz smeri Štajerske proti Dolenjski sproščen že danes zvečer. Ponoči bo steklo odstranjevanje začasnih ločilnih ograj v sosednji, vzhodni cevi ter na trasi avtoceste, kjer je bil promet med obnovo urejen dvosmerno. Predvidoma najpozneje v nedeljo zvečer bo tako promet skozi obe predorski cevi že potekal brez omejitev. Glavni rezultat prenove je večja varnost predora, potovanje skozenj bo udobnejše, poleg tega se bodo znižali stroški nadaljnjega vzdrževanja predorske cevi.Septembra in oktobra bodo zamenjali še razsvetljavo v pokritem vkopu Strmec na vzhodni ljubljanski obvoznici, prenova vzhodne predorske cevi pa bo potekala prihodnje leto v istem času. Skupna vrednost vseh pogodbenih del je 8,56 milijona evrov brez DDV, poroča STA.Promet skozi predor je stekel v letu 1999. Vseskozi je bil redno vzdrževan, medtem ko obsežnejših obnovitvenih posegov ni bil deležen. Število težkih tovornjakov, ki vozijo skozi predor Golovec, je vseskozi raslo: če ga je še leta 2000 v obe smeri dnevno prevozilo v povprečju 1.100 težkih tovornjakov, ga je leta 2013 že več kot 2.800, lani pa že skoraj 3.500 na dan. Če bo v prihodnosti sprejeta odločitev o prepovedi tranzitnega tovornega prometa po severni ljubljanski obvoznici, bo to še bolj obremenilo voziščno konstrukcijo predora, ki mora zato ustrezati novim prometnim obremenitvam.Na povprečen delovni dan se je v letu 2019 med 6.30 in 8.30 skozi predor Golovec v smeri Bizovika peljalo 7.230 vozil, medtem ko se je v juliju in avgustu to število zmanjšalo na 6.350. V popoldanski konici pa se je v letu 2019 med 14.45 in 16.45 skozi predor Golovec v obratni smeri proti Malencam peljalo 7.762 vozil, medtem ko se je v juliju in avgustu to število zmanjšalo na 7.123.