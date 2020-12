Žurerji in vandali so se iz mest preselili k ribnikom (FOTO)

Zabojnik ob jezeru Pristava, poln žurerskih ostankov in gradbenih odpadkov FOTO: FRANCI KOLENC

Kaos ob jezeru Pristava

Pnevmatike, ki jih je skrbnik jezera Pristava potegnil iz vode. FOTO: FRANCI KOLENC

Obupani Brežičani

Zaradi neobvladljivega kaosa so ribolov v tem ribniku po sistemu ujemi in spusti ustavili.

Žurerji ob ribnikih ne puščajo le smeti, vanje mečejo celo avtomobilske pnevmatike.

Lovci in ribiči že od začetka pandemije koronavirusa opozarjajo, da v gozdovih in ob ribnikih opažajo povečano število ljudi, ki se v naravi ne le sprehajajo ali rekreirajo, temveč tudi veseljačijo. Žal za seboj puščajo ogromno odpadkov, vse več je vandalizma, velika je okoljska škoda.Medtem ko lovci obiskovalce predvsem opozarjajo, kadar s povzročanjem hrupa motijo gozdne živali, pa so ribiči nanje jezni, ker ob ribnikih pripravljajo množične zabave, saj tam niso tako na očeh javnosti in organov pregona kot v mestih.V ribiški družini Murska Sobota, ki upravlja ribji živelj v več ribnikih in gramoznicah, svoje ribiče nenehno opozarjajo, da je treba za seboj vedno pospraviti smeti, a se še najdejo posamezniki, ki tega ne počno. Med njimi so člani družine in ribiči turisti ter drugi obiskovalci. S čistilnimi akcijami za njimi redno čistijo, nedavno so ob gramoznici na Kogu spet našli velik kup smeti. Vodstvo je nad takim početjem ogorčeno in sklenilo je, da bodo zoper povzročitelje najostreje nastopili, če se bo izkazalo, da gre za domačega ribiča, pa izključili. Takšnih ribičev v družini pač nočejo imeti.Predsednik domžalskega odbora RD Bistrica Domžalenam je poleti pošiljal fotografije vse številnejših kopalcev in obiskovalcev, ki so za dan ali več dopustovali ob jezeru Pristava v bližini Mengša, pa polomljenih klopi in pomolov, s katerimi so kurili taborne ognje, da o gorah odvrženih steklenic in pločevink alkoholnih pijač ne govorimo. Zdaj nas je opozoril še na jesensko-zimske žurerje in njihovo početje. Ne le da se zbirajo ob klopcah in na pomolih okoli jezera, poleg vsega počnejo tudi neumnosti.Nekdo je v jezero odvrgel štiri izrabljene avtomobilske pnevmatike. In to kljub temu da je v neposredni bližini prav za nelegalne odlagalce odpadkov postavljen velik kovinski zabojnik. V njem so poleg pločevink, plastenk in steklenic, ki jih ribiči v okviru letnih delovnih obveznosti redno pobirajo okoli jezera, tudi gradbeni in drugi odpadki, ki jih tja vozijo obrtniki in podjetniki. Da bi omejili obiske žurerjev, je RD Bistrica Domžale začela odstranjevati klopce, tako bo obala jezera zanje manj privlačna in bodo morda veseljačili kje drugje. Žal smetenje pri nas ni ostro in dosledno kaznovano kot denimo v ZDA, kjer rangerji onesnaževalcu, pa naj gre za eno samo plastenko ali pločevinko, napišejo visoko globo, za hujše kršitve (uničevanje okolja, krivolov, nespoštovanje predpisanih velikosti rib ali lovopustov) pa jih čaka tudi obisk pri sodniku za prekrške oziroma jih doletijo visoke kazni in celo zapor.Ribiška družina Brežice, ki od zagona HE Brežice upravlja akumulacijsko jezero nad jezom te hidroelektrarne, pa je nezadovoljna, saj pri njih končajo ogromne količine odpadkov iz severne in severozahodne Slovenije. Ob nenehnem nihanju vodne gladine, ki na tem delu Save niha za več kot en meter, se smeti na brežinah ujame toliko, da ribiči zelo pogrešajo »zaveso«, ki bi jih zaustavljala na zgornjem delu akumulacijskega jezera in bi jim močno olajšala odstranjevanje smeti iz vode.Poleg plastenk je med naplavinami največ stiropora. Smetenja ribičev je malo, izjema pa je predel pri kraju Skopice, kjer živi večje število Romov. V letu 2019 so izvedli pet čistilnih akcij in so še vedno edino društvo v Brežicah, ki skrbi za čistočo akumulacijskega jezera. Da smetenja ribičev ob njem skorajda ni, imajo veliko zaslug ribiški čuvaji, ki jih ob kontrolah opozarjajo, da morajo vse smeti odnesti s sabo domov.Neverjetno število manjših odlagališč pa se pojavlja ob gramoznici Boršt, kjer je poleg klasičnih odpadkov videti tudi gore ponošenih oblačil in obutve. Na svoji spletni strani so ribiči objavili kar šest zgovornih fotografij. Zaradi neobvladljivega kaosa so ribolov v tem ribniku po sistemu ujemi in spusti 12. oktobra ustavili.