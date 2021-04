Župniki so se znašli, verniki veseli na veliko soboto (FOTO)

»Ni omejenih možnosti, so le novi načini in priložnosti. Hvala vsem, ki ste podprli najavo, predvsem pa tistim, ki ste danes sklenili krog okrog srca našega kraja. Tako smo dokazali, da to utripa,« so zapisali na strani Župnijski utrip od svetega Vida na facebooku.Verniki, ki zaradi koronaukrepov ne morejo k maši ali pa na sobotni blagoslov jedi ob veliki noči, so se zbrali v Šentvidu pri Stični z avtomobili. Mnogi slovenski župniki so opravili blagoslov preko neposrednega prenosa na družbenih omrežjih ali župnijskih straneh, nekateri pa so se tega lotili kar skozi avtomobilska okna.