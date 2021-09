Župnika izobčili zaradi pedofilije

Razvpiti ljutomerski župnik in dekan ljutomerske dekanije Andrej Zrim, ki ga je vesoljna Slovenija spoznala v zadnjih treh letih, bo jutri stopil pred sodnika okrožnega sodišča v Murski Soboti Stanislava Juga. Na predobravnavnem naroku bo moral odgovoriti, ali priznava storitev dveh kaznivih dejanj, ki mu ju očitajo soboški tožilci, in sicer spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, ter kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Le redki vedo, kje je živel v zadnjih štiridesetih mesecih. Prav zaradi očitanih kaznivih dejanj ga je murskosoboški škof mnsg. Peter Štumpf že aprila 2018 odst...