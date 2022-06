Očitno je čudovito območje Svete Trojice postalo zanimiva destinacija tudi za nepridiprave. Drugače si namreč ni mogoče predstavljati dejstva, da so v dobrem mesecu, najprej konec aprila in zdaj v noči na prvi ponedeljek v juniju, udarili prav v središču kraja ob znameniti cerkvi svete Trojice. V obeh primerih so neznanci poskušali ukrasti manjši gradbeni stroj – bager bobcat. Tokrat je bil poskus pri cerkvi, kjer je izvajalec del čez vikend parkiral gradbeni stroj. Nepridipravom ni uspelo, kljub temu pa so povzročili večjo materialno škodo na račun cerkve, ki je pred časom že bila težje...