Župnik prekrižaril faro in žegnal kar iz avta (FOTO)

Velikonočni prazniki so mimo, šunka pospravljena, jajca pojedena. Ostali pa bodo lepi spomini. V župniji Dobrnič na Dolenjskem so bili prazniki za vernike nekaj posebnega. Predvsem zaradi domačega župnika Miloša Koširja, ki je v soboto blagoslov jedil opravil po vsej fari, ki jo je prevozil po dolgem in počez. Župnija Dobrnič ima osem podružničnih cerkva: Korita (sv. Peter), Šahovec (Sveti Duh), Šmaver (dve: sv. Mavricij in sv. Ana), Dobrava (Marijino ime), Knežja vas (sv. Neža), Dolenja selca (sv. Anton Puščavnik), Lisec (sv. Križ). Vzhod dopoldan, zahod popoldan »Letos sem župn...