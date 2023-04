Župnik Janez bo za prvi maj sodil Tavaresu, Vršiču in Marušku (FOTO)

Prvomajske praznike bodo zelo veselo in razigrano izkoristili tudi v lepi in napredni vasi Lutverci, na obrobju Apaškega polja. Športno društvo Lutverci, ki pod vodstvom Fredija Sterniša, predvsem skrbi za rekreaciji in druženje mladih ter starejših, skupaj s Klubom malega nogometa (KMN) Gradield, ki ga vodi Viktor Sterniša, pripravlja namreč v ponedeljek, 1. maja od 10. ure naprej, mednarodni turnir za selekcije U-11. Po znanih podatkih bo nastopilo najmanj osem ekip, a to ni vse kajti organizatorji bodo poskrbeli tudi za nekatera prijetna presenečanja.

Tako med drugim pripravljajo tudi nogometno tekmo med debelimi in suhimi iz domačega okolja. Zraven bodo tudi nekateri nogometni zvezdniki, kot so Marcos Tavares, ter domačina Dare Vršič in Matic Maruško. Zanimivo eksibicijsko tekmo debelih in suhih bo sodil nihče drug, kot domači župnik iz župnije Marijinega vnebovzetja v Apačah, Janez Ferencek, ki je mimogrede v preteklosti bil tudi nogometni sodnik.

Ob prijetnem celodnevnem druženju na lutverškem travnatem igrišču, vsekakor ne bo manjkalo smeha, zabave, humorja, napihljivih igral za otroke, domače kapljice z posebnim imenom... in gotovo bo vsakdo našel nekaj zase.