V tolminskem župnišču živijo trije duhovniki. Faro vodi župnik Damijan Bajec, v veliko pomoč pa sta mu vikar Silvester Čibej in kaplan Blaž Kernel, ki je pred dnevi dopolnil 30 let. »Med sabo se domenimo, kdo bo kdaj maševal in kdo bo opravil preostale zadeve, ki jih prinaša vsakdan,« pove Blaž in še, da je v tolminski fari živahno. »Ljudje radi hodijo k maši, tudi nekaj zborov imamo, ob zadnji birmi smo sestavili orkester, sam vodim zakonsko skupnost in biblično skupino. Moja naloga je, da pomagam župniku in se pripravljam, da enkrat prevzamem eno od župnij ali pa katero od...