Župnik čez noč izginil, farani šokirani

V včerajšnjem dopoldnevu je bilo na pokopališču pod cerkvijo svetega Benedikta v Stranjah pri Kamniku pred vežico zbranih nekaj ljudi. Pripravljali so se na slovo od pokojnika; domačini so prihajali in odhajali, le domačega župnika Antona Prijatelja, ki je tod služil bogu dolga leta, ni bilo na spregled. V cerkvi svetega Benedikta v Zgornjem Stranju so ostali brez župnika. FOTO: Marko Feist »Danes imamo pogreb, pride župnik iz Kamnika,« nam je pojasnila ena od žalujočih vaščank. Na pokopališču pa tudi v vasi so se pogovori vsepovsod vrteli okoli izginulega župnika. »Šok za fa...