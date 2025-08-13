Župnik kar preko interneta izobčil Francija Keka

Na družbenem omrežju X se pogosto krešejo mnenja. Različnost bogati. A ne vedno. »To ni šala. In res – to ni več šala,« se je producent, scenarist, komik, tudi nekdanji politik in košarkar Franci Kek odzval na vabilo Katoliške mladine, ki mlade vabi na katoliški vikend vojaških veščin. Na fotografiji vabila na tabor je vojak z avtomatsko puško, pod njim pa latinski napis Noli timere oziroma bodi brez strahu. Avtomatskih pušk na taboru sicer ne bo, mladi naj bi se šli airsoft, ki je taktična, ekipna strelska igra, v kateri igralci uporabljajo airsoft puške, ki streljajo plastične kroglice, pog...