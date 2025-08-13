ZAISKRILO SE JE
Župnik kar preko interneta izobčil Francija Keka
Na omrežju X se je zaiskrilo med duhovnikom Tadejem Ložarjem in komikom ter nekdanjim politikom. Oglasila se je celo ljubljanska nadškofija.
Odpri galerijo
Celoten članek je na voljo le naročnikom.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Obstoječi naročnik? PRIJAVITE SE
Predstavitvene informacije
Komentarji:
08:44Slovenec podrl Guinnessov rekord v izdelovanju cvetličnih šopkov, oglasila se je tudi Pirc Musar (FOTO)
2.Saj ni res, pa je! Z davkoplačevalskim denarjem nabavil 1800 kozarcev, 100 zajemalk, pet vrtalnih strojev in več