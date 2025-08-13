ZAISKRILO SE JE

Župnik kar preko interneta izobčil Francija Keka

Na omrežju X se je zaiskrilo med duhovnikom Tadejem Ložarjem in komikom ter nekdanjim politikom. Oglasila se je celo ljubljanska nadškofija.
Fotografija: Franci Kek pravi, da je veren človek, a da dovoljuje in sprejema drugačne poglede. FOTO: Osebni arhiv F. K.
Franci Kek pravi, da je veren človek, a da dovoljuje in sprejema drugačne poglede. FOTO: Osebni arhiv F. K.

Drago Perko
13.08.2025 ob 05:00
13.08.2025 ob 09:02
Drago Perko
13.08.2025 ob 05:00
13.08.2025 ob 09:02

Na družbenem omrežju X se pogosto krešejo mnenja. Različnost bogati. A ne vedno. »To ni šala. In res – to ni več šala,« se je producent, scenarist, komik, tudi nekdanji politik in košarkar Franci Kek odzval na vabilo Katoliške mladine, ki mlade vabi na katoliški vikend vojaških veščin. Na fotografiji vabila na tabor je vojak z avtomatsko puško, pod njim pa latinski napis Noli timere oziroma bodi brez strahu. Avtomatskih pušk na taboru sicer ne bo, mladi naj bi se šli airsoft, ki je taktična, ekipna strelska igra, v kateri igralci uporabljajo airsoft puške, ki streljajo plastične kroglice, pog...

cerkev Franci Kek Slovenija duhovnik Katoliška cerkev politika odzivi komentar Tadej Ložar

