Operna pevka slovenskih korenin Breda Kalef se je zaobljubila, da bo naredila prav vse, da se ime slovenskega župnika Andreja Tumpeja vpiše na seznam pravičnih med narodi. Uspelo ji je. Le sedem Slovencev je dobilo to priznanje, ki ga podeljuje izraelski muzej holokavsta Yad Vashem: Andrej Tumpej, Ivan Breskvar, Zora Pičulin, Franjo Puncuh, Uroš Žun ter Ivan in Ljubica Zupančič. Priznanje prejmejo Nejudi, ki so se tudi za ceno lastnega življenja postavili po robu nacističnemu nasilju in preprečili poboje ljudi judovskega rodu. Andrej Tumpej je to storil v Beogradu, kjer je gotove smrti rešil ...