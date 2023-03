Župnija Beltinci, iz katere izhaja tudi murskosoboški škof dr. Peter Štumpf, je v zadnjih letih nenehno izpostavljena. Tudi če zanemarimo vse težave v Zavodu sv. Cirila in Metoda ter v Domu Janka Škrabana, ki sta sestavna dela ene največjih župnij v regiji, v Beltincih in Dokležovju, ne moremo mimo nenehnih zapletov v cerkvi sv. Ladislava. Ne le kadrovskih in finančnih, temveč tudi preprek, ki so ob bližajoči se sveti birmi vse prej kot dobrodošle. Birmanci brez zaveznikov Dogodek bi lahko letos, po koronskih omejitvah, končno potekal v polnem sijaju, a bo za mnoge birmance drugačen. V belti...