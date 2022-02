Županova žena skrbi za nedonošenčka, a Maks očeta ne bo nikoli spoznal

Zgodba Mihele Vajda Ščap iz najbolj vzhodnega slovenskega mesta je po eni strani žalostna, po drugi pa življenjska in nadvse optimistična, saj potrjuje, da se je v življenju treba vedno boriti. Zato je zelo razgledana in predvsem prijazna mamica delila svojo zgodbo o prezgodnjem porodu, saj s svojo izkušnjo želi zdaj pomagati drugim, ki se bodo znašle v podobni situaciji.

Čudovito osebje

Lendavčanka Mihela je namreč mama malega Maksa, ki je bil nedonošenček in bo kmalu star eno leto. Rodil se je tri mesece prezgodaj in ob rojstvu tehtal le kilogram. Zaradi grozečega prezgodnjega poroda je bila iz murskosoboške bolnišnice premeščena v UKC Ljubljana, kjer je rodila in kjer poskrbijo tudi za najmanjše nedonošenčke. Tri mesece sta preživela v porodnišnici, saj je bil Maks na enoti za intenzivno nego in terapijo. Mihela pove, da je osebje na tem oddelku čudovito, saj za male junake prvega nadstropja ne skrbi zgolj zelo strokovno, ampak tudi z vsem srcem.

Na očeta bo Maks gotovo ponosen. FOTO: osebni arhiv

»V bolnišnici vsak nedonošenček prejme kvačkano hobotnico, ki jih delajo prostovoljke v sklopu Projekta hobotnica. To niso le igrače, ampak so tudi terapevtski pripomočki, saj dojenčka lovke spominjajo na popkovnico, hkrati pa nedonošenčki tako ne vlečejo za vse cevke, na katere so priklopljeni.« Ob tem mama malega Maksa pravi, da si, ko si več tednov oziroma mesecev v porodnišnici, kjer je vsak dan boj za otrokovo življenje in zdravje, kjer je veliko vzponov in padcev, vesel vsake majhne pozornosti. Tako je tudi sama dobila idejo, da bi bilo lepo, če bi mamice razveselili z darilom, ki bi jih simbolično povezovalo z nedonošenčkom, če je že popkovnica bila prerezana toliko prezgodaj.

Očeta ne bo nikoli spoznal

»To nevidno vez med mamo in dojenčkom sva z Maksom začutila še bolj takrat, ko je le nekaj dni po najinem prihodu iz porodnišnice umrl njegov očka,« nam pove Mihela. Tako je ona ostala brez moža, sinčka pa je Robert Ščap videl, le malo preden se je nepričakovano za vselej poslovil.

A čeprav se svojega očka Maks ne bo spomnil, bo gotovo ponosen nanj. Robert Ščap je bil namreč po izobrazbi ekonomist, ob neprofesionalnem opravljanju županske funkcije pa je bil direktor svojega logistično-transportnega podjetja. Župan občine Kobilje je bil že drugi mandat. Bil je zelo priljubljen med občani, zato je mnoge še bolj presunila novica o njegovi smrti.

V bolnišnici vsak nedonošenček prejme kvačkano hobotnico, ki jih delajo prostovoljke v sklopu Projekta hobotnica. To niso le igrače, ampak so tudi terapevtski pripomočki.

Znan je bil tudi po svoji odločitvi, da se je že leta 2015 odpovedal nadomestilu za opravljanje županske funkcije. S tako privarčevanim denarjem so na občini lahko zaposlili osem javnih delavcev, kar je bila rešitev za ravno toliko družin. Svojo odgovorno funkcijo je opravljal brez honorarja.

Ob hobotnici še pajac

Zdaj je Mihelina ideja, da bi mamicam podarili tuniko s kvačkano hobotnico, dojenčku pa ujemajočega se pajacka. Zamisel je podprla in nadgradila tudi oblikovalka in slikarka Cvetka Hojnik, ki je oblikovala unikatne komplete. »Ker sem z Maksom preživela tri mesece v porodnišnici, se mi je porodila ideja o darilu za mamice, ki ponazarja in utrjuje vez med mamo in otrokom. Material in šivanje enega kompleta staneta okrog 70 evrov, radi pa bi zbrali vsaj toliko podpore, da aprila enkratno obdarijo mamice in nedonošenčke v ljubljanski porodnišnici. Gre za okrog 30 parov,« pove Mihela.

Humanitarno zamisel je podprla in nadgradila oblikovalka in slikarka Cvetka Hojnik, ki je izdelala unikatne komplete. FOTO: Oste Bakal

S projektom se želijo zahvaliti tudi vsem, ki v porodnišnici skrbijo za male junake strokovno in izjemno srčno. Članice projekta občasno poleg hobotnice pošljejo še kakšna kvačkana darilca za male borce. Mamicam take pozornosti pomenijo veliko. Še posebno v tem covidnem času, ko si v porodnišnici odrezan od svoje družine.

3 mesece prezgodaj je Maks prijokal na svet.

»Čeprav imajo vse podobno zgodbo, se vsaka mamica s to situacijo spopada na svoj način. A tistega dne, ko so nas razveselili s kvačkanimi copatki, smo se vse razveselile enako. Tako se je začela kaliti nova ideja,« sklene ponosna mamica malega Maksa.