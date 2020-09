Čudež: Marija v kapelici se je premikala

Marija se je premikala

Ko sonce zaide, se sevanje poveča

Vse se je začelo, ko se je premaknila Marija. FOTO: Dejan Javornik

Slovenija kipi od zdravilnih energij

Nekateri kraji z močnimi energijskimi točkami

Grad Bogenšperk - Če se boste odločili za obisk gradu, si vzemite čas in se napotite do kapelice pod njim, kjer so izmerili obilo pozitivne energije.

Šmarjetna gora nad Kranjem - Po ljudskem izročilu se širi glas predvsem o živi skali, ki je v južnem delu cerkvice. Ta naj bi imela zdravilno moč.

Dolina Kamniške Bistrice - Tudi Kamniška Bistrica je energijsko močna, še posebno na travniku približno 300 metrov nad planinskim domom PD Ljubljana-Matica.

Šebrelje - V cerkvi sv. Ivana in njeni okolici je najmočnejša primorska energijska točka.

Čreta nad Vranskim - Baročna romarska cerkev Matere božje je na močni bioenergijski točki.

Planina Praprotnica, Pokljuka - Že po kratkem zadrževanju na tem območju se začnejo sproščati blokade in vzpostavljati bolj uravnoteženi pretoki energije skozi telo.

Črna vas - Pod obokom pri glavnem vhodu v Plečnikovo cerkev sv. Mihaela je blagodejna energija. Dovolj je že, da sedemo na stopnice, in se napolnimo z energijo, ki drsi po zvoniku navzdol.

Razkriški kot, Razkrižje - Vzdolž reke Ščavnice je lepo urejena pešpot, ki se začne pri Ivanovem izviru. Ljudsko izročilo govori o čudežni moči vode iz tega izvira.

Strunjanski križ, Strunjan - Če se napotimo od cerkve proti vrhu polotoka, tik ob robu klifa naletimo na visok kamniti križ, v njegovi okolici pa je močna energija.

Šentvid nad Čatežem - Energijske točke privrejo na površje in ustvarjajo naravno energijsko zdravilišče. Zadrževanje na območju vrelcev vpliva na telo blagodejno, pomirjajoče in celilno.

Svete gore nad Sotlo - Ob stopnišču pred vhodom v Marijino cerkev so odkrili energijsko točko, zato se ljudje tam ustavijo in predajo vplivom naravne energije.

Šentilj - Energijske točke Keltske zdravilne poti so na mejni poti, ki pelje čez Bubenberg nad Šentiljem.

Tomišelj - Poročajo o nenavadnih in prijetnih občutkih, kar naj bi bila posledica blagodejnih energij okoli cerkve Device Marije sv. Rožnega venca.

Lokve pri Novi Gorici - Pred prihodom na prostor moči se duhovno pripravimo na močne frekvence. Priporočljivi čas izpostavljanja okrepljeni življenjski energiji je zgolj nekaj minut.

Janževski Vrh - Rezultati so pokazali, da je cerkev sv. Janeza z okolico del zdravilnega energijskega sistema. Energija je tu tako močna, da lahko zdravi človeka.

Goričko, grad Grad - Grad je oko Slovenije, če si Slovenijo predstavljamo kot kokoš. Iz nedrij zemlje naj bi prav tod prihajala velika energija, ki blagodejno vpliva na človeka in zdravi številne bolezni.

Lipica, dolina Lurške Matere božje - V prejšnjem stoletju in vse do druge svetovne vojne so ljudje, predvsem Tržačani in okoličani, množično romali v dolino lurške Matere božje, ker je slovela po čudežnih ozdravitvah. To se dogaja še zdaj.

Vrbnje pri Žalcu - V bioparku Nivo je izjemno močno sevanje pri vsaj 79 točkah. Blagodejna bosta že sprehod po energijski poti in posedanje po skalah na platoju.

Bukovniško jezero - V okolici kapele sv. Vida je odkrito večje območje blagodejnega zemeljskega sevanja različnih moči in barv. Obiskovalci se pospešeno sprostijo in si naberejo novih moči.

Dolina Kolpe - Neokrnjena narava navdušuje predvsem kolesarje na 34 kilometrov dolgi trasi po energijskih točkah ob Kolpi. Obvezni postanki so v Radencih, Prelesju, Bilpi, Kostelu, Fari in Banji Loki.

Hošnica pri Laporjah

Nekje na pol poti med Slovensko Bistrico in Poljčanami je vas Križni Vrh. Prav na vrhu naselja se cesta levo odcepi proti nekoliko skrivnostni Hošnici. Nasproti hiše z zeleno fasado (lastnice Jožice Onič) sta gozd in položen breg, kjer so leta 2003 odkrili zdravilne točke. Na območju Hošnice, blizu naselja Laporje, jih je 56. Več kot vzorno so označene s številkami in klopmi ter tablicami z opisom bolezni in težav, pri katerih so primerne za zdravljenje. Označen je tudi priporočljiv čas, ki naj bi bil primeren za zadrževanje na posamezni zdravilni oziroma energijski točki. Nekaj je takšnih, na katerih se lahko napolnite z vitalno energijo, na primer ob mogočni bukvi sredi tega zdravilnega gozda. Prav na koncu poti je še izvir pitne in hladne vode, za katero pravijo, da je zdravilna, saj naj bi ugodno vplivala na prebavo.

Javorje FOTO: Primož Hieng

Javorje

Strnjena vasica Javorje z župnijsko cerkvijo Marijinega vnebovzetja leži v lepi prisojni legi pod Javorniškim hribom nad povirjem reke Temenice. Že od nekdaj so Javorje priljubljena izletniška točka Litijanov. Vas je znana po Javorski energijski poti. Vsekakor je nekaj posebnega, saj je poleg zemeljske zdravilne energije tam izjemno lepo urejena okolica, v kateri so zasadili številne zdravilne rastline oziroma zelišča. Javorska energijska pot vključuje šest energijskih točk na kraju, kjer je v 4. st. pr. n. št. živelo keltsko pleme. Tri točke imenujejo tudi protistresne, objamete lahko tudi javorski kamen in začutite njegovo pozitivno energijo. Zlasti je znana in priznana energijska točka za izboljšanje delovanja ledvic in sečil.

Sv. Primož nad Kamnikom FOTO: Primož Hieng

Sv. Primož nad Kamnikom

Na strmi prisojni legi pod Veliko planino se svetita starodavni cerkvi sv. Primoža in Felicijana ter manjša cerkev sv. Petra. O prvi je poročal že Janez Vajkard Valvasor in zapisal, da je slovela kot romarski cilj. Tudi zdaj je priljubljena točka za številne pohodnike. Ob poti k sv. Primožu stoji kapelica, ob kateri si je vredno odpočiti in se napolniti z energijo. Območje sv. Primoža nad Stahovico pri Kamniku in dolino Kamniške Bistrice oziroma nad dolino Črne je energijsko izjemno močno. Na vrhu planine so močne energijske točke na južni strani cerkve sv. Primoža. Močna je pri križu nad cerkvijo sv. Petra, najmočnejša pa je južna stena cerkvice sv. Petra. Energija na tem območju vpliva na celoten organizem, še posebno na glavo.

Sveta Trojica v Slovenskih goricah FOTO: Primož Hieng

Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Sveta Trojica v Slovenskih goricah je že od nekdaj znana kot kraj, kamor so ljudje zelo radi prihajali in predvsem romali v cerkev Svete Trojice. Gotovo ni naključje, da je ravno v tem kraju nastalo tako mogočno romarsko svetišče. Številni zgodovinski viri in ustno izročilo pričajo, da so mnogi, ki so se tja zatekali po pomoč, čudežno ozdraveli. Območje so med letoma 2009 in 2014 raziskali tudi radiestezisti in naleteli na več kot 50 energijskih točk, ki se razprostirajo na območju cerkve in samostana ter okrog Trojiškega jezera. Občina se je odločila, da bo 20 energijskih točk ustrezno označila in opremila s klopmi. Točke dosegajo maksimalno potrebno naravno sevanje za ozdravitev. Tako sta za vsako določena namen zdravljenja in potreben čas, ki naj bi ga preživeli ob njej.

Grad Vurberk FOTO: Primož Hieng

Grad Vurberk pri Ptuju

Slovenska zemlja je v zgodovini dajala zavetje številnim gradovom. Grad Vurberk je bil eden lepših in močnejših. Danes so na Vurberku vse bolj privlačne energijske točke, ki jih je tu v izobilju. Grad je na stičišču oziroma križišču štirih močnih linij iz vzhodne smeri in dveh, ki tečeta od juga proti severu. Po ustnem izročilu so se tu zdravili pljučni bolniki že med vladavino Herbersteinov. Ker je to izjemno močno bioenergijsko območje, je postanek na posameznih točkah krajši kot sicer, saj je dovolj le od pet do deset minut izpostavljanja. Na tem območju so odkrili tudi zdravilno vodo, ki je pokazala zelo dobre rezultate pri zdravljenju notranjih organov.

Vasi Kregarjevo, Stahovica in Županje Njive ležijo druga zraven druge, kjer se cesta iz Kamnika razcepi proti izviru Kamniške Bistrice v eno in proti Črnivcu v drugo smer. Na vhodu na Županje Njive kraljuje kapelica s čudežnim kipom Marije Brezmadežne. Leta 1908 so jo postavili Županjenjivci, Jerištov stric pa je za Marijin kip, ki posnema tistega v Lurdu, odštel 300 goldinarjev mojstruiz Kamnika.Natanko 80 let pozneje so se k Mariji na Županje Njive začele zgrinjati množice iz vse Slovenije. Poročali so, da pod večer pripelje po več sto avtomobilov in precej avtobusov tudi več tisoč obiskovalcev. Pravzaprav toliko, da jih natančneje preštevati niti ni bilo mogoče. Večino naj bi prignala radovednost, ali bodo sami priče čudežnemu premikanju Marijinih rok ali vsaj oči.Kaj je povzročilo tako neverjetno in nenadno priljubljenost županjenjivske Marije? Domačin, ki mu je do 18. rojstnega dne manjkal samo še okrogel mesec, je v soboto, 14. maja 1988, prišel h kapelici. V prvem mraku je pri njej čakal prijatelje, da bi skupaj pospremili odhod rekrutav vojsko. Janez je prišel na zborni kraj prvi. Ker drugih še ni bilo, je nekaj časa pogledoval naokoli, tudi k Mariji z razsvetljeno krono iz zvezdic v kapeli. Opisal je, kar je doživel: »Opazil sem, da se Marija v kapelici nekoliko premika. Sam kip je miroval, premikali so se le njene roke in gornji del telesa. Postalo me je strah. Stopil sem do mosta, potem pa spet nazaj, da bi še enkrat preveril. Spet se je premikala. Pomislil sem, ali ni to kakšna posledica tega, da sem tisti dan, ko sem pomagal pri prekrivanju strehe, dolgo stal na lestvah. Pa ni bilo od tega.«Janez je kljub nenavadnemu doživetju odšel na Francijevo veselico. Ko se je ob treh zjutraj vračal domov, je spet pogledal v kapelico: »Enako je bilo, prav tako se je premikala!« Naslednje večere se je vračal h kipu in vsakokrat videl premikajočo se Marijo. Zaupal se je nekaj ljudem in glas je tako naglo zakrožil, da je moralo o tem poročati celo resno in osrednje Delo: »V ponedeljek, 30. maja, ko je vsa zadeva dosegla vrhunec, je domačin ob cestah okoli kapelice naštel kar 256 av­tomobilov z ljubljansko, kranjsko, novomeško, mariborsko registracijo in celo z nemškimi. Vsi ti ljudje so prišli (in še prihajajo) tešit radovednost. In to vsak večer približno ob deveti uri, ko se zmrači in Marijin kip osvetljuje le luč za njeno glavo. Množica potem po več ur kot zamaknjena strmi v Marijino podobo (nekateri vztrajajo celo do četrte ure zjutraj) in čaka, kdaj se bo premaknila.«Glas o novem Marijinem čudežu na Županjih Njivah so pomagali okrepiti še radiestezisti, ki so ob kapelici izmerili močno zdravilno sevanje. Temu se je pridružilo še pričevanje starejših ljudi, da se je ta kip podobno premikal že pred prvo in nato pred drugo svetovno vojno. Napovedal naj bi novo katastrofo. Družbene razmere, ko sta se sesuvali država in njena ureditev, so zle slutnje le še utrjevale.Še nekaj je pomembno: šele zaradi Marijinega čudeža na Županjih Njivah se je začelo tudi pri nas na veliko govoriti o energijskih in zdravilnih točkah in 30 let pozneje jih med najpomembnejša doživetja pri nas uvršča tudi krovna Slovenska turistična organizacija.Znani škofjeloški bioenergetik in radiestezist, danes že pokojni, je bil v tistem času sploh prvi, ki je v Sloveniji govoril o zdravilnih energijah, te je kot bioenergetik zasledil prav ob kapelici in v njeni okolici. Ob kapelici je zaznal močno zdravilno sevanje, ki je podnevi doseglo 25.000 enot, ponoči neverjetnih 90.000, ob polni luni pa še več. »Neverjetno je, kar se dogaja tu,« je dejal Oblak. »Človek lahko zvečer doživi videnja, ki jih je težko razložiti. Raziskujemo naprej, zakaj se na vsem lepem, ko sonce zaide, sevanje poveča za kar trikrat do štirikrat. Gotovo v zemeljski skorji pod Županjimi Njivami teče proces nekakšnega odpiranja. Voda, ki teče pod krajem, je ravno prav nabita z zdravilnim sevanjem, sestava rudnin in kamenin pa ravno pravšnja. Podzemni tok vode ob trenju s kamenino zdravilno oplemeniti kozmične žarke, ki se vračajo v vesolje. Priporočam, naj se obiskovalci ne zadržujejo predolgo pred kapelico, saj je tam sevanje najmočnejše.«Ob kapelici se je dogajalo vsemogoče: baje je tja prišel inva­lid z berglami in jih še isti dan ponujal drugim, češ da je ozdra­vel in jih ne potrebuje več. Domačinu, ki je kapelico obnavljal in tožil zaradi bolečin v rami, so ob delu izginile. Nedaleč proč se je med gradnjo družinskega doma poškodoval pokojni alpinist, žena pa ga je dan za dnem z vozičkom vozila k Mariji, in nato je znova shodil.Čudeži v Županjih Njivah so medtem resda zdrknili v pozabo. Zaradi tega prevladuje prepričanje, da se začne slovenska zgodba o zdravilnih energijah pravzaprav šelev Tunjicah, koder je tudi naravni zdravilni gaj. V Tunjicah nad Kamnikom se je začelo pojavljanje energijskih točk deset let po odkritju premikanja Marijinega kipa. Zgodilo se je, da jeleta 1998 na svojem zemljišču med kopanjem mivke začutil mravljince ter odkril izvir zdravilne vode. Ko je s to vodo mazal rano, je mahoma ozdravel. Izkazalo se je, da je tam zdravilno sevanje. Živa voda iz Tunjic pri Kamniku vsebuje namreč 75 obstojnih elementov; človeško telo pa jih ima 84, kar pomeni, da vsebuje skoraj vse za samozdravljenje človeškega telesa. Pomaga pri duševnih in telesnih težavah. Priporočajo jo pri težavah z očmi, kožo, pri poškodbah, opeklinah, ranah, želodčnih in prebavnih težavah, alergijah, pomagala naj bi tudi pri rakastih obolenjih.Slovenija dokazano kar kipi od zdravilnih energij! Zdravilni gaj v Tunjicah pa je tudi kraj, ki je padel najprej na misel, novinarju in fotografu, tudi našemu sodelavcu, predvsem pa neutrudnemu raziskovalcu manj znanih krajev po Sloveniji in piscu turističnih vodnikov. Izdal je priljubljena vodnika po zdravilnih energijah, leta 2017 pa še Energije iz nedrij Zemlje, v katerem predstavlja 100 energijskih točk, parkov in gajev, vštevši Tunjice, Hošnico, Javorsko energijsko pot, sv. Primož nad Kamnikom, Sveto Trojico v Slovenskih goricah, grad Vurberk, dolino lurške Matere božje v Lipici, Vrbje pri Žalcu, Lokve, Kurešček …Nekje globoko v nas namreč še vedno tiči zavedanje o energijsko dobrih območjih, ki so jih poznali že naši predniki ter tam postavljali verske objekte. Številne cerkve pri nas stojijo prav na energijsko zelo aktivnih krajih, posebno oltar je na najdominantnejši točki. Takšne cerkve so na Kureščku, Brezjah, Dobrovi, v Stični, na Ptujski gori, Nova Štifta, Sveti križ nad Strunjanom z Marijino cerkvijo, kapelica na Županjih Njivah, v vasi Godič, sv. Primož in Felicijan nad Kamnikom …Če vprašate Hienga, je že vsak obisk narave, ki je daleč od mestnega hrupa in preobremenjenih cest, zdravilen. »Najbolje pa sem se vseeno počutil v Vrbjah pri Žalcu, kamor sem prišel s hudim glavobolom. Ko sem biopark Nivo našel ter se podal v svet njegovih energij, je glavobol takojci minil. Morda tudi zaradi dobrih energij …«A četudi v prihajajočih počitniških dneh ne boste romali do energijskih točk, si zapomnite, da vam narava lahko le koristi. Vzemite si čas zase. Sprostite se. Globoko zadihajte. Če vam zmanjka idej za izlete, pa le obiščite katerega od energijsko ugodnih krajev v Sloveniji.