V soboto se je na Ptuju s predajo oblasti županje Nuške Gajšek karnevalskemu princu Francescu Guffanteju, ki ga upodablja Marko Šamperl, uradno začelo 65. Kurentovanje. Etnografsko povorko z 2463 nastopajočimi iz štirih držav je v najstarejšem slovenskem mestu doživelo kar 17.000 obiskovalcev. Kurentovanje na Ptuju bo trajalo do pepelnične srede, 5. marca. »Veseli me, da je vedno več podmladka v skupinah,« je med drugim poudarila županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. Naj se veseli fašenk začne! Kot vedno so v ospredju kurenti. Fotografije: Stanko Kozel Ob tej priložnosti so se predstavil...