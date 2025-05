Županja Ljutomerja je malčkom podarila knjigo Mali Grolek najde dom (FOTO)

Podobno kot že vrsto preteklih let je županja občine Ljutomer mag. Olga Karba tudi letos pripravila tradicionalni sprejem novorojencev. V Športni dvorani ŠIC Ljutomer je tokrat gostila svoje najmlajše občane, otroke rojene leta 2024.

Županja je otrokom podarila knjigo Mali Grolek najde dom, ki je nastala v vrtcu Mala Nedelja, ki tudi sodi v ljutomersko občino. Knjigo je na sprejemu predstavila vodja omenjenega vrtca Ksenija Kolar Švarc.

Za otroke in njihove spremljevalce, večinoma mamice in očke, so zanimiv program pripravile dijakinje ljutomerske gimnazije pod vodstvom mentorice Nine Pečnik.

FOTO: Arhiv Občine Ljutomer

FOTO: Arhiv Občine Ljutomer

FOTO: Arhiv Občine Ljutomer