Županja grozi ravnateljem

Vrag je vzel šalo. Epidemiološka slika je katastrofalna, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), včeraj je bitko s covidom-19 izgubilo 20 ljudi! Minister za zdravje Janez Poklukar opozarja, da smo priča »lockdownu v zdravstvu«, saj kapacitet in kadrov praktično ni več, na pomoč prihaja zdravstveno osebje iz Italije. Po vsej slabi volji, protestih in ogorčenem nasprotovanju nekaterih staršev ter pritiskih in grožnjah ravnateljem so od srede šole na voljo le tistim učencem in učenkam, ki se trikrat na teden samotestirajo. Učiteljica matematike Katja Zupan ne u...