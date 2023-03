Župan zaradi izmišljene gasilske akcije pod drobnogledom policije

Novembra lani je med volilno kampanjo župan Radencev Roman Leljak razburil slovensko javnost, ko je s klicem na 112 'preverjal pripravljenost gasilcev' in sprožil nenapovedano gasilsko vajo.

Spomnimo, Leljak je poklical na 112 in prijavil požar parka Vila Marija Radenci. Da gre za vajo, so gasilci ugotovili šele na kraju, ko so tam opazili rumeno dimno bombo. Župan je gasilce za akcijo pohvalil in pojasnjeval, da je bil o njej obveščen le komandir policije. Gasilci in občani nad županovo potezo niso bili tako navdušeni. Eden izmed vpoklicanih gasilcev je med hitenjem na izmišljeno intervencijo prekoračil hitrost, prejel denarno kazen in pet kazenskih točk.

Roman Leljak FOTO: SN

Poveljnik Gasilske zveze Radenci, ki o Leljakovi taktični vaji ni bil predhodno obveščen, je takrat dejal, da ni šlo za prijavo vaje, temveč lažno prijavo požara, ki pa je kaznivo dejanje. In da se na posnetku sliši, da je Leljak prijavil požar, regijski center pa je alarmiral, kot je alarmiral.

Leljakovo prijavo je pod drobnogled vzela tudi policija. Na policiji smo preverili, kaj je ugotovila policija, a so nam pojasnili, da več kot pet mesecev po prijavi epiloga preiskave še vedno ni.

»Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota v predmetni zadevi še vedno zbirajo obvestila v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja Zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost tako, da je zadeva še v fazi preiskave, saj še nismo prejeli vseh odgovorov pristojnih organov,« je v odgovoru na naše vprašanje odgovorila Suzana Rauš s PU Murska Sobota.