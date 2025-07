»V bistvu smo morali prebrati trikrat in potem še enkrat za vsak primer, ker se nam je zdelo, da ne vidimo prav,« so se odzvali v društvu za zaščito živali in okolja Živalko na predlog župana Občine Luče Klavdija Strmčnika, da bi bilo treba neoznačene mačke usmrtiti, razen če se najde posameznik ali organizacija, ki je pripravljena žival prevzeti v oskrbo na svoje stroške. Župan Luč se je namreč tako odzval na predlog spremembe zakona o zaščiti živali, ki je v parlamentarni obravnavi in predvideva obvezno čipiranje mačk ter podaljševanje obdobja oskrbe mačk v zavetiščih s 30 na 60 dni, to pa ...