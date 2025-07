Župan slovenske občine podpisal čestitke za 32 novorojenčkov in vsakemu dodal tisočaka

Občina Lendava tudi letos z veseljem izreka dobrodošlico najmlajšim občanom, novorojenčkom, a ne le s čestitko, temveč tudi s »kakšnim priboljškom«!

Letos so tako že izplačali 32 enkratnih denarnih pomoči v višini 1.000 evrov, kar pomeni skupno podporo v višini 32.000 evrov staršem novorojenčkov.

»S tem ukrepom želimo družinam olajšati prve mesece z novim članom in spodbujati mlade družine, da ustvarijo svoj dom prav v naši občini. Vsem staršem in njihovim malčkom iskreno čestitamo in jim želimo obilo zdravja ter sreče!« je ob podpisu 32 čestitk za najmlajše občane in njihove starše povedal mag. Janez Magyar, župan občine Lendava.