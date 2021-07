Župan pogodbo za občinski posel podpisal s snaho

Na facebooku ne le všečki

Dela naj bi zaključili do konca leta.FOTO: Občina VuZenica

1,766.000 1,766.000 evrov je vreden projekt.

V postopku izbire ne sodelujem.

Niso pod isto streho

Župan Vuzenice in državni svetnik Franjo Golob FOTO: Tadej Regent

Pred mesecem dni je župan občine Vuzenicana svojem profilu ​na facebooku oznanil, da je bil torek »zgodovinski dan«, saj so podpisali pogodbo o obnovi in dograditvi tamkajšnjega kulturno-upravnega centra: »Za našo majhno občino je to zelo velik dogodek, saj je po skoraj 60 letih največja investicija v kulturne objekte.« Iskreno se je zahvalil ministrstvu za kulturo, ki bo primaknilo pol milijona evrov od 1,766.000 evrov, kolikor je vredna obnova.Ob tej priložnosti je na facebooku objavil tudi fotografije s podpisa pogodbe, pospremil jih je z zapisom, za koga gre: »Izvajalca del, podjetji Kuster Invest in SGP Pokeržnik, bosta dela začela že v tem tednu. Projekt pa mora biti končan do konca letošnjega leta.«Župan je, logično, pobral veliko všečkov in navdušenih komentarjev, denimo od sokrajanke: »Super, da je občinski ekipi z gospodom županom na čelu uspelo narediti tako velik korak za kulturo in sploh za našo lepo Vuzenico.« A kaj, ko je nekatere občane zbodlo nekaj povsem drugega.»Pa se mi vseeno zdi, da bo tukaj veliko pozitivnega (v obliki evrov) ostalo tudi v županovi družini,« je zapisal krajan, ki nas je opozoril na podrobnost slavnostnega podpisa – na eni strani je bil podpisnik župan in državni svetnik Franjo Golob, na drugi pa podpisnica za podjetje Kuster Invest iz bližnjega Slovenj Gradca, direktorica. »Direktorica je županova snaha Sara Golob,« je zapisal krajan, sorodstveno vez pa nam je potrdil tudi sam župan.Golobova je sicer na vodilnih položajih v dveh podjetjih slovenjegraškega poslovneža: v Kuster Invest je direktorica, v podjetju Kuster projekti – kjer se ukvarjajo s projektnimi in investicijskimi storitvami – pa jo javnopravne evidence navajajo kot prokuristko. Branko Kuster ima še podjetje Gradbeništvo Kuster, prijavljen pa je tudi kot samostojni podjetnik za gradbeništvo in prevozništvo. Verjetno pri izbiri Kusterjevih na razpisu občine Vuzenica pomagata tudi njihova gramoznica in betonarna, ki stojita prav v bližini kraja Sv. Vid v vuzeniški občini: »V občini Vuzenica že več kot 30 let proizvajamo kakovosten certificiran beton in pridobivamo gramoz.« Zadeve se torej ne prepletajo zgolj v eni sorodstveni vezi, ampak tudi zaradi majhnosti in povezanosti koroškega sveta.Župan Golob je potrdil, da je podpisal pogodbo s snaho, a se mu to ni zdelo nenavadno. »Kuster Invest, d. o. o., kandidira na javnih razpisih za oddajo gradbenih del v večini postopkov v koroški regiji. Na javni razpis sta prispeli dve ponudbi in izbran je bil najugodnejši ponudnik,« pojasnjuje ter obrazloži, da postopek izbire izvajalca in priprave razpisne dokumentacije vodi strokovna komisija. »V postopku izbire ne sodelujem,« zaključi Golob, ki je pri podpisu pogodbe moral biti navzoč kot predstojnik občine Vuzenica. Golobova je kot direktorica družbe njena zastopnica, ki podpisuje dokumente – in tako sta se po službenih dolžnostih srečala tast in snaha.Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je na naša vprašanja poslala obsežen odgovor, a le na načelni ravni ter z informativnimi seznami, saj vuzeniškega primera ni obravnavala: »Okoliščine, ki kažejo na to, da zasebni interes vpliva na nepristransko opravljanje javnih nalog uradne osebe, so lahko najrazličnejše in predstavljajo dejansko vprašanje, ki ga je treba vedno preverjati z vidika konkretnega primera,« pojasnjujeiz odnosov z javnostmi pri KPK. Tako je preuranjeno sklepati kar koli o morebitnih nasprotjih interesov ali omejitvah poslovanja, se pa iz odgovora KPK razbira nekaj drugega.Župan Golob je sicer tudi državni svetnik, kamor so ga izvolili kot predstavnika lokalnih interesov v 19. volilni enoti Slovenj Gradec. »Živi na Svetem Vidu,« pravijo na spletni strani državnega sveta – torej blizu Kusterjeve betonarne in gramoznice, s katere izdelki in zmesmi bodo gradili tudi vuzeniški Kulturno-upravni center. Snaha ima kot uradni naslov navedeno lokacijo v Slovenj Gradcu – kar ni nepomembno za morebitno odločanje, saj je Jeseniškova zapisala: »Snaha torej ne spada med družinske člane v skladu z definicijo zakona, razen če bi živela v skupnem gospodinjstvu s funkcionarjem – županom.«