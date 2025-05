Župan po zadnjem mestu napolnil kahlo (FOTO)

Pri kapelici Marije Snežne snega ni bilo niti za vzorec. Čudno je bila zato videti smučarska druščina. »Ko bi bila vsaj kaka zaplata,« se je pridušal Slavc in se zazrl po progi v kotanjo, ki jo je moral malce pozneje s smučkami ne presmučati, ampak bolj prekrevsati po travi, blatu, kamenju in skalovju. Na startu že 65. prvomajskega turnega smuka bajtarjev na Veliki planini so se poleg njega v sončnem in toplem dopoldnevu ogrevali le še trije kaveljci in ena korenina. Nekoč je med kočami pastirskega stana vijugalo tudi že 37 smučarjev, toda leta in podnebne spremembe so naredili svoje.

24. maja bo na Veliki planini tlaka.

Po obveznem, a ne zavezujočem merjenju dilc je starter Jure Slemenik vsakemu nastopajočemu ponudil suho žemljo, ko so jo (bolj ali manj) pomlatili, pa so morali v startnem postroju še eno zažvižgati ali zapeti. Šele potem so se lahko spustili v boj z zeleno strmino in vzpetino, časom in izzivi na okoli kilometer dolgi stezi.

Na prvi kontrolni točki pri Roševi bajti so morali turni smukači zaužiti feferon. Polpekočega, smo izvedeli iz prve roke, ki jih je futrala. Sledilo je nadaljevanje vzpona do Slevške bajte, kjer so si rezervoarje napolnili s štamperlom Ferdovega šnopčka. Pri Johanovi bajti, kontrolni točki št. 3, pa so postregli tako vročega čaja, da so ga že raje spili, kot da bi ga v roki držali. Po zavoju in spustu jih je v ciljni areni pri Svržinovi bajti čakal še kozarček kisa. Skratka, vse skupaj sploh ni mačji kašelj ali šala mala, zato je bil povsem na mestu aplavz številnih gledalcev.

Spustili so se v boj z zeleno strmino in vzpetino, časom in izzivi na okoli kilometer dolgi stezi.

Prvič v zgodovini tradicionalnega smuka v organizaciji Planinskega društva Bajtar je zmago odnesla ženska. Alenka Ravnikar iz Kamnika je za sabo že pustila abrahama, na Veliki planini pa še Slavca Petka, oštirja z Rov Toma Rodeta, starosto Mira Uršiča z najstarejšimi, stoletnimi dilcami na nogah, in župana (tako se imenuje predsednik PD Bajtar) Igorja Benčana. Slednji je kot zadnji za nagrado prejel kahlo, ki jo je na podelitvi pri Jarškem domu napolnil z žlahtno kapljico zlato rumene barve in jo radodarno podajal naokoli.

Ta plesniv je bil zadovoljen, saj jim je srečelov uspel stoodstotno.

Zadnjeuvrščeni Igor je ponujal požirek zlato rumene žlahtne kapljice iz kahle.

Vzpon na start pri kapelici Marije Snežne

Alenka Ravnikar je osvojila veliki prehodni pokal.

Prvouvrščena pa je dvignila prehodni pokal. In to kljub temu, da jo je ves teden pred tekmo zdelovala huda viroza, smo izvedeli od neuradnih, a najbolj zanesljivih virov. Alenka je progo premagala v 14 minutah in 35 sekundah, petouvrščeni Igor je prisopihal v času 22 minut, 14 sekund, je nameril starter in časomerilec Jure Slemenik iz Slovenj Gradca.

V spremljevalnem programu turnega smuka so bajtarji po navadi pripravili spust v lavorju za ženske, letos pa se je nežnejši spol meril v teku z jajčkom na kuhalnici. V srečelovu so prodali vseh 300 srečk. »In vsaka je zadela!« nam je zagotovil Ta plesniv, kot tudi rečejo Borisu Pohlinu, zmagovalcu smuka leta 2004, zadnje čase pa bolj financministru organizatorja, ki si naslednje leto želi čim bolj množične udeležbe, že 24. maja pa vabi na tako imenovano tlako, očiščevalno akcijo na Veliki planini.

Miro uživa v prvem izzivu na progi – feferonu.