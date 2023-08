Župan Občine Železniki: Marsikje smo čistili samoiniciativno, brez soglasja države

Po silovitih poplavah, ki so prizadele državo, se bodo hidrološke razmere umirjale, so pa zato vse bolj vidne obsežne posledice ujme, grozijo tudi zemeljski plazovi. Popoldne bo Slovenijo od severozahoda prešel pas ploh in neviht, ki bodo lahko tudi močnejše. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri.

Kot je za Radio Slovenija povedal meteorolog Blaž Šter, lahko pride tudi do nalivov, sunkov vetra in manjše toče, je pa verjetnost za te pojave večja na Primorskem. Zvečer se bo ozračje umirilo, dež bo povsod ponehal.

Razmere na Koroškem po katastrofalnih padavinah se še ne umirjajo. Še vedno ni nehalo deževati, ponoči so evakuirali več družin, katerih domove je ogrožal plaz. Župan Dravograda Anton Preskavec je objavil odprto pismo s pozivom delodajalcem, naj svojim zaposlenim omogočijo odpraviti posledice ujme na svojem premoženju.

Obvezna oprema župana

Tudi župan Občine Železniki, ki leži v zgornjem delu Selške doline, je objavil odprto pismo zaradi izrednih razmer v občini. S preventivnim delovanjem pa so uspeli preprečiti najhujše.

»S pravočasnim ukrepanjem smo v Železnikih preprečili leto 2007. Že pred nekaj dnevi smo tako s koncesionarji, kot na lastno pest, čistili hudournike in poplavne pregrade po celotni občini. O tem so pričali kupi naplavin na regionalnih in lokalnih cestah, ki so jih stroji odložili preko noči. Marsikje smo čistili samoiniciativno, brez soglasja države in kot župan se zavezujem, da bom za to prevzel vso, tudi morebitno kazensko odgovornost. Ekipe so tudi danes na terenu že od tretje ure zjutraj, in tudi nocoj ne bo nič drugače,« je med drugim zapisal Marko Gasser, župan Občine Železniki.