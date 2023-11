Župan občanom: Če bo treba, se umaknite

Župan občine Tolmin Alen Červ je zaradi rdečega alarma, ki ga je agencija za okolje razglasila na tem območju, pozval občane, naj se, če bo treba, pravočasno umaknejo na varno.

Agencija za okolje napoveduje, da bo v noči na petek zapadla ogromna količina padavin. Napovedujejo hitro naraščanje rek in poplavljanje v večjem obsegu.

»Za vse, ki se na svojih domovih ne počutite varne, svetujemo, da noč preživite na varnih lokacijah – pri sorodnikih, prijateljih ali enem od začasnih nastanitvenih centrov, ki jih je Občina Tolmin zagotovila v Tolminu (dijaški dom), na Kneži (Dom puntarjev) in v Podbrdu (dom upokojencev);« je zapisal Červ na facebooku in dodal, da bodo čez dan preventivno urejali lokacije problematičnih vodotokov in hudournikov. Na teren so poslali 24 strojev težke gradbene mehanizacije in tovornjake za odvoz materiala.

»Močnejši od narave nismo, smo pa aktivirali vse možne moči za pripravo na današnjo noč. Iskreno upam, da po nepotrebnem, a napovedi kažejo, da bo pestro. Prosim vas – za vašo varnost in za varnost interventnih ekip, ki bodo na terenu – če bo treba, se umaknite pravočasno,« je še zapisal in dodal, da se bo, ko bo najhuje mimo, treba lotiti sistemskih zaščitnih ukrepov, da bodo vodotoki in plazišča pred naslednjo vihro bolje urejeni.