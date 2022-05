Župan Kočevja sporočil, kako bodo v torek žalovali

Kočevski župan Vladimir Prebilič je izdal sklep o dnevu žalovanja po tragični nesreči v tovarni Melamin. Dan žalovanja v Občini Kočevje bo v torek. Zastave bodo ta dan spustili na pol droga, ob 8.37, ko je v četrtek, 12. maja, prišlo do eksplozije v tej kemični tovarni, pa bodo v Kočevju v znak minute molka za žrtve nesreče prižgali sirene.

V četrtek, 12. maja, je v Kočevju prišlo do največje tehnološke nesreče v Sloveniji od njenega obstoja. Eksplozija v podjetju Melamin je terjala življenja šestih ljudi. Več je bilo ranjenih. Povzročila je milijonsko škodo ter za seboj poleg razdejanja pustila globoko travmo, je po sporočilu kočevske občine pojasnil Prebilič.

Za dan žalovanja v Občini Kočevje se je sicer odločil zaradi spoštovanja do vseh, ki so izgubili najdražje, in vseh, ki so z nesebično pomočjo preprečili še slabši izid nesreče.

Župan je občane še pozval, naj vse izobešene zastave v torek spustijo na pol droga, in da ob zvoku siren vsi za minuto prekinejo delo in dejavnosti ter se tiho spomnijo tragičnega trenutka, so še sporočili s kočevske občine.

Po nesreči v Melaminu so potrdili pet žrtev, bitko za življenje pa je teden dni kasneje izgubil še eden od dveh hudo opečenih delavcev, ki so ju zdravili v UKC Ljubljana. Kriminalistična preiskava nesreče še poteka, so še dodali v Kočevju.

Delovno nesrečo v Melaminu naj bi sicer po prvih domnevah najverjetneje povzročila človeška napaka pri prečrpavanju ene od surovin v skladiščni prostor. Eksplozija in požar, ki je sledil, sta močno poškodovala tovarno in delno tudi njeno okolico. Šlo je sicer za najhujšo industrijsko nesrečo v državi, uprava Melamina pa je škodo ocenila na približno 36 milijonov evrov.

Melamin je po nesreči obiskalo več politikov. Med temi tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je pri iskanju rešitev napovedal državno pomoč, in predsednica novega sklica DZ Urška Klakočar Zupančič. Napovedala je, da bo skladno s svojimi pristojnostmi in po svojih močeh skušala vplivati, da bo podjetje čim prej dobilo denarno pomoč.